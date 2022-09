Ciudadanos rusos comienzan un éxodo inédito tras la llamada de Putin a la movilización parcial: "Nadie quiere morir sin motivo"

El anuncio de Vladímir Putin sobre la movilización parcial militar ha desatado el pánico en Rusia, donde gran parte de sus ciudadanos está tratando de escapar del país antes de que la situación siga empeorando. El éxodo que protagonizan los rusos recuerda al que realizaron los ucranianos al inicio de la guerra el pasado 24 de febrero y no se recuerda un número semejante de intentos de huida desde que la Alemania nazi intentó invadir la Unión Soviética en la II Guerra Mundial.

Los vuelos para salir a ciudades que no requieren visado, como es el caso de Estambul (Turquía), o Ereván, capital de Armenia, están ya completamente agotados. Conscientes de que la situación se les estaba yendo de las manos, el Kremlin anunció la pasada tarde que prohibía abandonar el país a todos los varones que tuvieran entre 18 y 65 años, y que, por lo tanto, son aptos para combatir. Universitarios, jubilados o menores de edad se libran por ahora.

Las protestas en Rusia se han intensificado con el paso de las horas: ya hay más de un millar de detenidos que se han manifestado contra la movilización militar parcial. Rusia está cada vez más dividida, lo cual ha hecho que Putin radicalice su discurso, con un tono mucho más agresivo, para evitar que se le escape el férreo control que ahora mantiene sobre todo el país, y que cada vez le está resultando mucho más difícil de mantener.

Los rusos buscan cómo librarse de la guerra

Yandex, el llamado 'Google ruso', ha registrado un aumento muy notable de la frase 'cómo romperse un brazo'. La desesperación de los rusos que no pueden huir es tal que buscan una manera de autolesionarse para no ser llamados a filas y tener que combatir en Ucrania. Horas antes de que esta frase fuera 'trending topic' en Rusia, la que dominaba era 'cómo abandonar Rusia', en un intento por encontrar un transporte que permitiera salir del país.

Los ciudadanos rusos que ya han conseguido escapar viven situaciones muy diferentes. En el caso de Katerina, nos asegura que no regresará a Rusia mientras siga la guerra: "No vamos a volver. Nadie quiere morir sin motivo". Sin embargo, hay personas que no tienen esa misma suerte, tal y como nos cuenta otro ciudadano ruso: "Mi familia y mis padres están allí. Por eso tengo que volver a casa".