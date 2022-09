Miles de ciudadanos tratan de huir de Rusia tras la llamada de Putin a la movilización parcial militar

Este miércoles, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha hecho un llamamiento a la movilización parcial militar y tiene previsto desplazar a un total de 300.000 reservistas para combatir en Ucrania. Así lo ha anunciado en un discurso a la nación, donde sus palabras han servido para que la mayoría de los líderes internacionales den por hecho que Putin está asumiendo el fracaso que nadie, ni tan siquiera él, imaginaba que tendría en Ucrania.

Su llamada a la movilización ha sembrado el pánico en Rusia, donde son muchísimos los ciudadanos que no quieren combatir en el frente. Por ese motivo, miles de ciudadanos están buscando la manera de huir al país. Los aviones que salen de Rusia este mismo miércoles ya tienen todos sus billetes agotados, de manera que ya se buscan vuelos para este próximo jueves, donde los rusos puedan escapar antes de que sean reclutados por el Ejército.

Su marcha sería una especie de exilio, teniendo en cuenta que Vladímir Putin ha insistido en que los reservistas están obligados a acudir a su llamada y no pueden oponerse bajo ningún concepto. Y, en caso de que lo hagan, les espera el mismo destino que aquellos soldados que se retiren del campo de batalla o que se postulen a favor de Ucrania: la cárcel. Putin ya ha dejado claro que solo le vale la victoria antes de que sus derrotas sigan en aumento.

Preocupación entre los rusos que viven en España

La consulta más buscada de todo el mundo en Google ahora mismo es 'cómo abandonar Rusia', ante la incapacidad de muchos rusos de escapar del país, y en una escapatoria que recuerda a la que hubo en Ucrania al inicio de la guerra. Una ciudadana rusa cuenta cómo se siente tras el discurso de Putin: "Estoy fatal, tengo mis primos por allí, mi familia... Esta gente que no ha matado por Putin, que no le ha elegido a él, que no quería nada de esto... ¿qué va a pasar?

Los referéndums de anexión, una estrategia a la desesperada

Este pasado martes, los prorrusos convocaban sendos referéndums de anexión de las ciudades de Jersón y Zaporiyia, que también se unen a los solicitados por los gobernantes de Crimea y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Con estos referéndums, Rusia pretende justificar sus ataques en estas zonas alegando que Ucrania está atacando territorios que, en base a esos referéndums, donde se prevé que el resultado sea favorable a sus intereses, son suyos.

Lo cierto es que Rusia está pasando por un momento muy delicado en todos los aspectos. La Bolsa de Moscú se está yendo a pique con fuertes descensos tras el anuncio de los referéndums y ahora el de la movilización parcial general. Mientras Putin busca alternativas, el descontento social sigue creciendo en Rusia y sus opositores toman fuerza, permaneciendo la duda de si todo el Kremlin continuará apoyando a Putin por unanimidad.