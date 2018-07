China propone a los desempleados de las ciudades que se muden a zonas rurales

El Consejo de Estado chino propuso que las personas desempleadas de las ciudades se trasladen a las zonas rurales para ganarse la vida, informó el diario South China Morning Post. Las autoridades de las áreas rurales recibieron órdenes de dar financiación, entrenar y ofrecer apoyo tecnológico a esos posibles inmigrantes, cuyas labores abarcarían el cultivo de los campos, la elaboración de alimentos o el turismo rural.

Esta medida se centra en aquellos que no han conseguido buenos puestos de trabajo en las grandes ciudades o no terminan de adaptarse al estilo de vida urbano, según las directrices publicadas el pasado martes por el Consejo de Estado. Entre estas personas se encuentran los inmigrantes del campo a la ciudad que perdieron sus trabajos con el cierre de fábricas, graduados universitarios que no consiguen entrar en el mercado laboral o veteranos del ejército que no logran establecerse en un entorno urbano, según el diario.

Estos grupos sociales son protagonistas de protestas derivadas de la situación económica del país, que vive un momento de desaceleración. Según las estadísticas oficiales, el desempleo en las zonas urbanas de China se mantiene en cifras cercanas al 4 por ciento. Un profesor del Instituto Chino de Relaciones Industriales, Wang Jiangsong, explicó que estas directrices probablemente "quedarán en el papel y no se llevarán a cabo en la vida real".

En la época de la Revolución Cultural, que se desarrolló desde 1966 a 1976 bajo el liderazgo de Mao Zedong, hasta 17 millones de jóvenes de las ciudades fueron enviados a áreas rurales para "aprender de los campesinos". Sin embargo, la dinámica migratoria en las últimas décadas es substancialmente unidireccional, y la cifra de chinos que viven en las ciudades alcanzó el año pasado el 56%.