VÍDEO: China dona 15.000 toneladas de arroz a Cuba para aliviar la escasez de alimentos

China ha entregado a Cuba un cargamento de 15.000 kilos de arroz como parte de su cooperación bilateral para hacer frente a la escasez de alimentos en la isla. La donación ha sido recibida en el puerto de La Habana durante un acto oficial, en el que se ha destacado la importancia de este tipo de ayuda en el actual contexto económico cubano.

El envío ha llegado a bordo del buque Loyalty Hong, y se enmarca dentro de un conjunto más amplio de apoyos que China ha venido ofreciendo a Cuba en los últimos años, tanto en materia alimentaria como energética. Las autoridades han subrayado que este tipo de iniciativas, contribuyen a aliviar las dificultades en el abastecimiento de productos básicos.

Además, esta entrega forma parte de un paquete de ayuda mayor aprobado recientemente por el presidente Xi Jinping, que incluye asistencia financiera por valor de 80 millones de dólares y el envío de hasta 60.000 toneladas de arroz. Se trata de una de las mayores donaciones de este producto destinadas a la isla, que continúa enfrentando problemas de inflación y escasez.

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