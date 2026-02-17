Año del Caballo
Robots humanoides, flamenco y mucha innovación en la celebración del Año Nuevo Lunar en China
China celebra su Año Nuevo Lunar, que en esta ocasión está dedicado al caballo. En la gala no ha faltado detalle, ha habido robots humanoides y también un espectáculo de flamenco.
Publicidad
Robots humanoides, demostraciones de artes marciales, coreografías sincronizadas y hasta un espectáculo de flamenco. En la gala de celebración del Año Nuevo lunar de China no ha faltado detalle.
La unión entre el hombre y la máquina se ha puesto en evidencia en la gala china al llevar al escenario a robots humanoides capaces de ejecutar saltos acrobáticos, volteretas consecutivas y movimientos coordinados en grupo junto a artistas humanos.
También presencia española con la compañía de Danza Jesús Carmona, integrada por diez bailarinas y desplazada a China desde principios de mes para ensayos y pruebas técnicas. Participaron en el bloque dedicado a danzas del mundo en el que el flamenco compartió escenario con coreografías de etnias chinas como la hani y la lisu, así como con folclore húngaro.
Esta celebración marca el inicio del periodo festivo más importante del calendario chino. Se conmemora el Año del Caballo. El final de la noche estuvo amenizado por las canciones "Siempre Pensando en Mí" y "Por Favor, Vuelve a Casa", que fue un emotivo recordatorio de los estrechos lazos que unen a los chinos dondequiera que se encuentren en el mundo.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Donald Trump vuelve a avisar a Irán: "No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo"
- Un médico residente de Cirugía Ortopédica: "Me marché a Suiza porque veía que el sistema sanitario español maltrataba al personal"
- Duras imágenes: Secuestran a una niña arrebatándola de los brazos de su madre y rompiéndole el fémur
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.
Publicidad