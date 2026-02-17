Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Robots humanoides, flamenco y mucha innovación en la celebración del Año Nuevo Lunar en China

China celebra su Año Nuevo Lunar, que en esta ocasión está dedicado al caballo. En la gala no ha faltado detalle, ha habido robots humanoides y también un espectáculo de flamenco.

Miriam Vázquez
Robots humanoides, demostraciones de artes marciales, coreografías sincronizadas y hasta un espectáculo de flamenco. En la gala de celebración del Año Nuevo lunar de China no ha faltado detalle.

La unión entre el hombre y la máquina se ha puesto en evidencia en la gala china al llevar al escenario a robots humanoides capaces de ejecutar saltos acrobáticos, volteretas consecutivas y movimientos coordinados en grupo junto a artistas humanos.

También presencia española con la compañía de Danza Jesús Carmona, integrada por diez bailarinas y desplazada a China desde principios de mes para ensayos y pruebas técnicas. Participaron en el bloque dedicado a danzas del mundo en el que el flamenco compartió escenario con coreografías de etnias chinas como la hani y la lisu, así como con folclore húngaro.

Esta celebración marca el inicio del periodo festivo más importante del calendario chino. Se conmemora el Año del Caballo. El final de la noche estuvo amenizado por las canciones "Siempre Pensando en Mí" y "Por Favor, Vuelve a Casa", que fue un emotivo recordatorio de los estrechos lazos que unen a los chinos dondequiera que se encuentren en el mundo.

