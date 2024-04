Caso Madeleine McCann: la Policía alemana investiga la furgoneta que condujo varias veces el principal sospechoso

No hace más de unas semanas se conocían novedades en el caso de la desaparición de la pequeña Madeleine McCann. Y es que el fiscal que lleva el caso aseguró que las investigaciones habían girado ahora a un nuevo sospechoso: un homre de 56 años que se tuvo relación con Christian Bruekner, el principal sospechoso del caso. Sin embargo, parece ser que con el 90% de la investigación concluida, cada vez se conocen más datos. Esto se debe a que se están realizando nuevas investigaciones en lugares que antes no se han hecho, como por ejemplo en la furgoneta que una vez el principal sospechoso condujo.

La policía alemana se encuentra actualmente investigando el interior del vehículo que se encontraba estacionado en "la guarida" de Christian Brueckner posteriormente a la desaparición de Madeleine. La furgoneta es una Mercedes Sprinter blanca que, según ha indicado el diario británico The Sun en exclusiva, se cree que estaba en Portugal en el momento en el que la pequeña desapareció. Ahora la BKA (Policía Federal Alemana) examina el vehículo con el objetivo de encontrar ADN o pistas cruciales que arrojen aún más luz al caso.

Se sabe que Brueckner alquiló esta furgoneta gracias a una solicitud que ahora es pública y que el sospechoso realizó entre 2014 y 2015.El empleado del taller limpió la furgoneta y la reparó pero aseguró a The Sun que "no se le habría borrado todo el ADN": "Aún podría haber pelos y otros rastros de cualquiera que estuviera dentro". También han indicado que "por cuestiones de protección de datos" no se pueden dar fechas exactas ni más destalles.

Escenario de más desapariciones

Pero el de Madeleine McCann no es el único caso que se sospecha donde Brueckner habría usado este vehículo. The Sun señala que podría haber sido escenario de la desaparición de la pequeña conocida como "Maddie alemana": Inga Gehricke. Una niña de cinco años que desapareció durante un picnic familiar en el bosque alemán de Wilhelmshof. La pequeña no ha sido encontrada aún y en el momento de su desaparición se sitúa a Brueckner en la furgoneta ubicada en una fábrica abandonada ubicada a 68 millas de donde se conoce la última pista de la niña. Concretamente, hay una pista que señala que el vehículo conducía por un sendero del bosque en el momento de su desaparición.

Por este hecho, el sospechoso fue investigado por la policía en 2016 y 2020 y no pudo dar una coartada firme para el día pero el caso sigue abierto y Brueckner no ha sido ni condenado pero tampoco descartado como sospechoso.

La furgoneta del sospechoso se consideraba en el lugar como "muy conocida localmente" y que la usaba como escenario para tener relaciones con mujeres que conocía "online".

Principal sospechoso

Christian Brueckner es el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann en Praia da Luz (Portugal) sin embargo no ha podido ser condenado. A pesar de las pruebas como por ejemplo el testimonio del ahora también sospechoso, Ken Ralphs (amigo de Brueckner) que aseguraba que el sospechoso planeaba el secuestro de una niña rica para dársela a una pareja alemana que no podía tener hijos.

Brueckner no ha sido comendado aún por la desaparición de McCann pero sí que ha sido recibido en el juzgado por otros delitos. Concretamente se enfrenta a los siguientes cargos: violación de una mujer de entre 70-80 años en su apartamento de vacaciones entre 2000 y 2006, la violación de una niña alemana de al menos 14 años en una casa en Praia da Luz, entre 2000 y 2006 y el abuso sexual de una niña alemana de 10 años en playa de Salema en 2007.

