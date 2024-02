Novedades en el caso Madeleine McCann: Brueckner buscaba a una niña "rica" para venderla a una pareja sin hijos

Parece que con el paso de los años este caso deja de llamar la atención de la sociedad, pero sin embargo, siguen saliendo cada vez más novedades que podrían arrojar luz sobre éste. La desaparición de Madeleine McCann conmocionó al mundo y a día de hoy no se sabe con certeza lo que ha pasado. Lo único que se tiene es un sospechoso: Christian Brueckner, que fue declarado como tal por los fiscales portugueses en 2022. Lo hicieron con el objetivo de que no prescribiera el caso, sin embargo aún no ha sido condenado. El testigo que lo ha acusado es su ex amigo Helge Bushing, que contó a las fuentes de la investigación que Brueckner le había confesado el secuestro y asesinado de la menor. Ahora, ha aparecido un nuevo testigo que podría suponer otro apoyo al relato de Bushing.

Ken Ralphs es un británico de 59 años que vive en Portugal y ha declarado que sabe de primera mano que Brueckner tenía planeado secuestrar a una niña de Praia da Luz para dársela a una pareja de ricos que no tenían hijos. Según ha informado La Razón y basándose en el testimonio de Ralphs a Martín Brunt (Sky News), Ralphs y Brueckner tenían un amigo en común. Este amigo en común un día le contó a Ralphs que tenía una situación desesperada: "estábamos sentados alrededor del fuego una noche después de cenar, tomamos unas cervezas... pero por la mañana mi amigo comenzó a llorar. Le pregunté qué le pasaba y, finalmente, me confesó que se estaba planteado secuestrar a un niño de Praia da Luz de una familia rica con Christian Brueckner".

Los tres protagonistas formaban parte de una comunidad nómada y bohemia que vivía en zonas apartadas de la costa sureste de Portugal. Cuando conoció el plan de ambos, Ralphs le pidió a su amigo que no se involucrara con Brueckner y le ofreció ayudarle económicamente: "le dije que no podía involucrarse en secuestrar a una persona y pedir un rescate. "¡Es ridículo, pero su amigo le explicó que era todo mucho más sencillo" ya que explica que "Christian tenía ya un cliente interesado, una pareja alemana que no podía tener hijos".

Cuando Ken Ralphs supo de lo sucedido con Madeleine acudió de inmediato a las autoridades para contar esto que él sabía pero no le hicieron caso. Luego, cuando volvió a Algarve hizo lo mismo, pero tampoco le dieron credibilidad. Su amigo desapareció y no había señales ni de él ni de Brueckner.

En 2020 la fiscalía señaló a Brueckner como sospechoso y fue ahí cuando Ralphs lo reconoció y volvió a ponerse en contacto con la policía: "me dijeron que alguien se había puesto en contacto con mi amigo en el extranjero y que él negó conocerme, pero tengo una docena de testigos que dirán que está mintiendo. Supongo que simplemente no quería ser interrogado por la policía", asegura el testigo. También se ha enviado una declaración de esto detallada al fiscal alemán que dirige ahora la investigación de la niña desparecida.

Brueckner será juzgado

Christian Brueckner se enfrentará al juzgado el día 16 de febrero de este año. Este proceso judicial se espera que dure hasta tres meses y será presidido por cuatro o cinco jueces. Sin embargo, ninguno de los cargos a los que se enfrenta tiene que ver con la historia de Madeleine.

Se enfrenta a cinco delitos sexuales: tres violaciones en Portugal (a una joven estadounidense, otra irlandesa en 2004 y una adolescente en su casa de Praia da Luz) y a un abuso sexual a menores por masturbarse frente a una menor de 10 años y un abuso a otra niña de 11.

