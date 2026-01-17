Vídeo: Varios ladrones destrozan vitrinas para robar cartas de Pokémon en una tienda de Nueva York

Son imágenes del episodio de violencia que vivieron en una tienda de Nueva York: varios ladrones armados destrozaron sus vitrinas para robar cromos de Pokémon. El botín ascendió a más de 100.000 dólares, todo mientras el local estaba lleno de clientes.

Los asaltantes encañonaron sus armas amenazando a la gente que se encontraba en el interior de local, que se llama 'The Poke Court'. Es una tienda muy popular del barrio de Meatpacking District, en Manhattan. El asalto ha llevado a otras tiendas similares a reforzar sus medidas de seguridad.

