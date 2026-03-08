Carlota García Encina investigadora del Instituto Elcano: " A Trump se le ha ido la guerra de las manos"

Carlota García Encina es investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano, y profesora de Relaciones Internacionales. Con la experta analizamos qué intereses pueden existir para Trump en este conflicto y qué ha movido al presidente de Estados Unidos a iniciar esta guerra, aunque su administración no quiera usar este término.

P :¿Qué intereses tiene el presidente de Estados Unidos en este ataque a Irán?

R: Según el primer comunicado después de los primeros ataques tiene cuatro objetivos: acabar con el programa nuclear, con el programa balístico y los "proxies" que actúan en la zona, estos son; Hezbolá en Líbano, Hamas en Palestina, Hutíes en Yemen, Yihad Islámica en Palestina, Resistencia Islámica en Irak y las milicias de Siria.

Es verdad, que posteriormente, ha argumentado razones como las de acabar con el Régimen. Al final, ha quedado todo en algo "bastante vago". Además, analizando los documentos estratégicos que la administración de Trump ha publicado durante los últimos meses el tema de Irán no aparecía en absoluto. Por lo tanto todo apunta a que se abrió una oportunidad para atacar y para acabar con el líder iraní y Donald Trump la aprovechó y se agarró a esa ventana de oportunidad, pero en cuanto a los objetivos todavía sigue siendo un poco caótica.

P: ¿Ha habido improvisación, entonces?

R: Como mínimo ha habido dos sorpresas. Estos días estamos viendo como EE.UU. desplazaba capacidades militares a la zona, se sabía que algo iba a ocurrir, pero se pensaba que iba a ser algo quirúrgico, como fue el ataque en junio. La sorpresa ha sido que de las opciones militares, que le han dado a Trump, ha escogido la más extrema. Y la segunda sorpresa ha sido precisamente la respuesta iraní. Según la mayoría de los expertos, la respuesta iraní contra los países de la zona se dejaría para el último lugar y no ha sido así. Por lo tanto ha sido una sorpresa, que Irán atacara a unos países que han sido los que han estado frenando a EE.UU. Estos son: los países del Golfo, Turquía, que le habían dicho a la administración Trump: "No". La zona de los países del Golfo no están por la labor de que esta zona sea un conflicto bélico. La respuesta iraní, que desde el primer minuto ha atacado a los vecinos, creo que ha sido una sorpresa.

P. ¿Una semana después, la guerra va hacia una desescalada o el conflicto se puede enquistar?

R: Sabemos que Trump tiene poca paciencia, le gustan las cosas rápidas y luego cambiar enseguida de tema. Esto es a lo que muchos expertos se agarran ahora, y esperan que en unos días la administración norteamericana frene la ofensiva y trate de negociar, recordemos que estaban en medio de unas negociaciones. Por otro lado, hay otro actor que quizás es más impredecible que es Israel, y sobre todo Netanyahu. El primer ministro israelí, es mucho más maximalista, lo tiene mucho más claro y sabemos que desde junio hasta ahora Netanyahu ha insistido a la administración Trump, que acabe con lo que se empezó hace nueve meses.

P: ¿Se le ha ido de las manos a la administración de Trump este conflicto?

R. Se le ha ido "algo-bastante" de las manos porque se ha producido una escalada, una regionalización del conflicto muy rápida, y de hecho, incluso no había planes para sacar a todos los norteamericanos, que había en la zona, precisamente en los países del Golfo. Eso es síntoma de improvisación y ha provocado en Estados Unidos mucho enfado.

P. ¿Cómo está afectando la guerra en los Estados Unidos y qué consecuencias puede tener este conflicto para Trump?

R: Primero, hay que tener claro que el americano medio le presta poca atención a la política exterior y a lo que está pasando, ahora mismo, en Irán. También es cierto que los norteamericanos llevan mucho tiempo diciendo a la Casa Blanca, basta ya de guerraseternas, basta ya de mandar soldados fuera y piden mirar mucho más hacia adentro. Le insisten a Trump, que es hora de preocuparse de los americanos, de su economía, de sus fronteras. El propio Trump en sus campañas no se declara como presidente de la guerra. Por lo tanto hay sorpresa dentro de la administración Trump y dentro de la propia corriente GAMA, que ha provocado una fractura y que acusa al presidente Trump de meterse en asuntos internacionales y empezar una guerra, aunque ellos no la denominen como tal. Si esto lleva una subida en el precio del petróleo y del gas tendrá consecuencias en las elecciones de medio mandato del mes de noviembre.

P: ¿Quién gana y quién pierde?

R: Si mañana se acaban las hostilidades y se puede negociar con el régimen iraní, seguro que Trump lo va a vender como una victoria absoluta. EE.UU. e Irán llevan en una especie de guerra fría durante décadas, y esto sería una medalla para el presidente estadounidense. En este momento, los únicos que podrían estar ganando son los rusos, por un lado a Ucrania no se le está prestando mucha atención y por otro lado, si suben los precios del petróleo y el gas, los ingresos para Rusia subirán.

P: ¿Hay suficiente armamento para el ejército estadounidense?

R: El Pentágono llevan avisando de que la industria de defensa norteamericana está muy al límite y no querían planes militares como el que se está llevando ahora a cabo. Además en esta guerra se está viendo una especie de cuenta matemática de cuántos misiles hay versus cuántos interceptores hay. Existe un número limitado de misiles, que tiene Irán y un número limitado de interceptores que tiene Estados Unidos, por lo tanto vemos que quizás esto va hacia una especie de enfrentamiento de desgaste para ver quién acaba antes con las existencias. Este problema es algo que preocupa en EE.UU. desde hace tiempo. La falta de suministros podría ser un freno para la guerra, pero también el tema de los mercados y las bajas de los norteamericanos. Por ahora, ha habido pocas bajas, pero si hubiera más esto repercutirá en los norteamericanos.