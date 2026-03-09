Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Trump estudia una operación especial para confiscar el uranio de Irán: "Es algo que podemos hacer más adelante"

El presidente estadounidense ha confesado esta posibilidad en el Air Force One.

March 6, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks during a 'Saving College Sports' roundtable in the East Room of the White House in Washington, DC, US, on Friday, March 6, 2026. A new council that will explore ways to overhaul college sports is expected to discuss a potential antitrust exemption, a policy change the National Collegiate Athletic Association has sought to protect itself from legal challenges to player compensation rulesEuropa...

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El presidente de Estados Unidos Donald Trump consideraría la posibilidad de desplegar fuerzas especiales sobre el terreno para hacerse con el uranio iraní, señala 'Bloomberg'. "No han podido llegar a él y en algún momento, tal vez lo hagamos", ha dicho el presidente estadounidense a bordo del Air Force One a los periodistas, según el medio citado. "No hemos ido a por ello, pero es algo que podemos hacer más adelante. No lo haríamos ahora".

A última hora de este domingo en España, se conocía el nombramiento de Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, Ali Jameneí, como líder supremo de Irán. La Asamblea de Expertos señaló que el ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí fue nombrado por votación decisiva como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán para "evitar que el país quede sin liderazgo".

"Esta Asamblea, tras exhaustivas y amplias deliberaciones y utilizando las facultades previstas en el artículo 108 de la Constitución, cumpliendo con su deber religioso y con la convicción de responder ante Dios Todopoderoso, en su sesión extraordinaria de hoy ha designado y presentado al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí (que Dios lo proteja), con el voto decisivo de los representantes de la Asamblea de Expertos del Liderazgo, como tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán", se leía en el comunicado citado por la agencia 'IRNA'.

Ha operado durante años entre bastidores y ha mantenido un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge ahora para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre.

El clérigo de 56 años sobrevivió a los ataques de Israel y Estados Unidos en los que murieron su padre Alí Jameneí, su madre Mansureh Joyasteh Bagerzadeh y su esposa Zahra Haddad Adel el 28 de febrero.

Desde aquel momento, no se le ha visto en público, pero ya desde hace años apenas aparecía en eventos públicos. Durante años, ha trabajado en la oficina de su padre situada en el centro de Teherán, donde se le atribuía tal influencia que algunos en Irán le consideraban "un mini líder supremo".

Tiene fuertes lazos con la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar ideológico más poderoso del país, incluida su milicia Basij, el cuerpo voluntario que entre otras cosas se encarga de la represión de las protestas. En los archivos de WikiLeaks de los cables diplomáticos estadounidenses en 2008 se le describía como el "poder detrás de las túnicas" y "un líder y gestor capaz y enérgico".



