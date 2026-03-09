Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Guerra

El actor Mark Ruffalo considera que Pedro Sánchez "debería estar liderando a la UE" tras su 'no' a la guerra

El actor que da vida a 'Hulk' se muestra afín a las palabras del presidente del Gobierno español en cuanto a la guerra de Irán.

El actor Mark Ruffalo considera que Pedro S&aacute;nchez &quot;deber&iacute;a estar liderando a la UE&quot; tras su 'no' a la guerra

El actor Mark Ruffalo considera que Pedro Sánchez "debería estar liderando a la UE" tras su 'no' a la guerra

Publicidad

"Este hombre debería estar liderando a la UE en estos tiempos peligrosos. Tenemos que retirarnos de esta guerra", así comienza el mensaje en redes sociales del actor Mark Ruffalo en referencia a Pedro Sánchez tras dejar clara su postura acerca de la guerra de Irán. "¡Haz lo contrario de lo que pasó en Irak! Paren esta locura. Irán no es una nación atrasada. Lamentablemente estamos subestimando a sus militares, a la sociedad y a su gente. Esta es una metedura estratégica forzada por Netanyahu pero va a paralizar al mundo y causar tanta sangre y muerte y todavía hay una razón real por la que los EE.UU. están siendo arrastrados a ello. Todo el mundo sufrirá", reza el resto del mensaje.

Mark Ruffalo
Mark Ruffalo | Threads

Ruffalo no ha sido el único en pronunciarse, ya que la guerra de Irán ha dejado oleadas de reacciones en todo el mundo. El presidente español dejó clara su postura hace unos días, negando a Estados Unidos el uso de sus bases militares para atacar al país asiático. Tras ello, otros tantos rostros conocidos se han mostrado en contra o a favor, entre ellos por ejemplo Susan Sarandon, quien ya aplaudió la postura con respecto a Gaza.

Diez días de guerra

La guerra ya cumple 10 días. Lejos de ir a menos, el conflicto escala y los bombardeos sobre Irán se centran en las instalaciones energéticas.

En el caso de Teherán, se encuentra cubierta de una nube tóxica tras los bombardeos israelíes contra instalaciones petroleras. Donald Trump parece tener una nueva ambición, que sería el uranio de Irán.

Mientras tanto, Irán ha contestado con una lluvia de misiles sobre el centro de Israel donde han sonado las sirenas. Algunos han logrado superar la "cúpula de hierro", su escudo antimisiles. Arabia Saudita y Qatar también han anunciado que han interceptado drones en su territorio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

¿Qué es la lluvia negra que cubre el cielo de Teherán?

Nube tóxica en Teherán.

Publicidad

Mundo

El actor Mark Ruffalo considera que Pedro Sánchez "debería estar liderando a la UE" tras su 'no' a la guerra

El actor Mark Ruffalo considera que Pedro Sánchez "debería estar liderando a la UE" tras su 'no' a la guerra

March 6, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks during a 'Saving College Sports' roundtable in the East Room of the White House in Washington, DC, US, on Friday, March 6, 2026. A new council that will explore ways to overhaul college sports is expected to discuss a potential antitrust exemption, a policy change the National Collegiate Athletic Association has sought to protect itself from legal challenges to player compensation rulesEuropa...

Trump estudia una operación especial para confiscar el uranio de Irán: "Es algo que podemos hacer más adelante"

José Antonio Gurpegui analiza el nombramiento del líder iraní

José Antonio Gurpegui: "Me sorprende el nombramiento del nuevo líder supremo de Irán"

Juan Antonio Castillo
Guerra

El teniente general retirado Juan Antonio Castillo cree que "el nombramiento de Mojtaba Jameneí abre una oportunidad de negociación"

Nube tóxica en Teherán.
Curioso fenómeno

¿Qué es la lluvia negra que cubre el cielo de Teherán?

Imagen de Teherán
Guerra en Irán

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Turquía asegura que la OTAN ha derribado un misil iraní sobre su espacio aéreo

Sigue en directo online la última hora de la guerra en Irán tras el ataque de Estados Unidos e Israel.

Evacúan el aeropuerto de Kansas
Amenaza de bomba

Evacúan durante unas horas el aeropuerto de Kansas City por un aviso de bomba

El aeropuerto de Kansas City ha tenido que ser evacuado en las últimas horas por un aviso de bomba. Se está investigando como una amenaza terrorista. Durante unas horas los vuelos quedaron suspendidos.

Casa de Rihanna en California

Una mujer dispara 10 tiros contra la casa de la cantante Rihanna, que se encontraba en el interior de la vivienda

Teherán

Tensión en el noveno día de guerra: Israel bombardea Beirut por primera vez

Imagen del nuevo ayatolá.

Irán nombra líder supremo a Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá asesinado, en pleno pulso con EEUU e Israel

Publicidad