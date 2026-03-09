El actor Mark Ruffalo considera que Pedro Sánchez "debería estar liderando a la UE" tras su 'no' a la guerra

"Este hombre debería estar liderando a la UE en estos tiempos peligrosos. Tenemos que retirarnos de esta guerra", así comienza el mensaje en redes sociales del actor Mark Ruffalo en referencia a Pedro Sánchez tras dejar clara su postura acerca de la guerra de Irán. "¡Haz lo contrario de lo que pasó en Irak! Paren esta locura. Irán no es una nación atrasada. Lamentablemente estamos subestimando a sus militares, a la sociedad y a su gente. Esta es una metedura estratégica forzada por Netanyahu pero va a paralizar al mundo y causar tanta sangre y muerte y todavía hay una razón real por la que los EE.UU. están siendo arrastrados a ello. Todo el mundo sufrirá", reza el resto del mensaje.

Mark Ruffalo | Threads

Ruffalo no ha sido el único en pronunciarse, ya que la guerra de Irán ha dejado oleadas de reacciones en todo el mundo. El presidente español dejó clara su postura hace unos días, negando a Estados Unidos el uso de sus bases militares para atacar al país asiático. Tras ello, otros tantos rostros conocidos se han mostrado en contra o a favor, entre ellos por ejemplo Susan Sarandon, quien ya aplaudió la postura con respecto a Gaza.

Diez días de guerra

La guerra ya cumple 10 días. Lejos de ir a menos, el conflicto escala y los bombardeos sobre Irán se centran en las instalaciones energéticas.

En el caso de Teherán, se encuentra cubierta de una nube tóxica tras los bombardeos israelíes contra instalaciones petroleras. Donald Trump parece tener una nueva ambición, que sería el uranio de Irán.

Mientras tanto, Irán ha contestado con una lluvia de misiles sobre el centro de Israel donde han sonado las sirenas. Algunos han logrado superar la "cúpula de hierro", su escudo antimisiles. Arabia Saudita y Qatar también han anunciado que han interceptado drones en su territorio.