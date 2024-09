Los bulos que lanzó Trump en el debate contra Kamala Harris: comer perros, asesinar bebés...

El reciente debate entre Kamala Harris y Donald Trump ha dejado momentos de alta tensión y, para sorpresa de muchos, una destacada participación de los moderadores, quienes intervinieron en múltiples ocasiones para corregir afirmaciones falsas del expresidente republicano. El evento, organizado por la cadena ABC News en Filadelfia, ha sido señalado como uno de los más duros de la campaña presidencial de 2024, y quizás el único antes de las elecciones del 5 de noviembre.

Desde el inicio, Trump lanzó acusaciones y afirmaciones que rápidamente fueron desmentidas. Una de las más impactantes fue cuando afirmó que los migrantes estaban comiendo perros y gatos, un comentario que fue refutado inmediatamente por los moderadores. Sin embargo, este no fue el único momento controvertido: Trump también aseguró que los demócratas apoyan la "ejecución" de recién nacidos y que los índices de criminalidad están aumentando, afirmaciones que igualmente fueron rebatidas.

Esquivó las preguntas más complicadas y optó por no caer en las provocaciones de Trump

En contraste, Kamala Harris, visiblemente tranquila y utilizando un lenguaje no verbal muy expresivo, logró esquivar las preguntas más complicadas y optó por no caer en las provocaciones de su oponente. Al hablar de la economía, Harris acusó directamente a Trump de notener un plan para el futuro del país, mientras que Trump, con un tono más serio, replicó que Harris no tenía ninguna propuesta propia y solo estaba siguiendo los pasos de Biden.

Trump acusó a Harris de ser una "radical marxista" y aseguró que sus políticas llevarían a EE.UU a la ruina

Este debate ha sido uno de los más agitados en la contienda presidencial, con ambos candidatos recurriendo a ataques personales para desacreditar al otro. Harris calificó a Trump de "dictador" y afirmó haber hablado con militares que lo consideraban una "desgracia". Trump, por su parte, acusó a Harris de ser una "radical marxista" y aseguró que sus políticas llevarían a Estados Unidos a la ruina.

Otro de los momentos clave fue cuando se discutió sobre temas como la migración y el aborto. Trump intentó centrar el debate en su política migratoria, mientras Harris esquivó el tema, limitándose a apoyar un proyecto de ley que busca hacer permanentes las restricciones al asilo. En cuanto al aborto, Harris prometió proteger el derecho a decidir con una ley federal, mientras que Trump afirmó estar a favor de excepciones en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la madre.

Según una encuesta realizada por ABC, el resultado fue casi un empate, con un 47% de los encuestados dando la victoria a Harris y un 45% a Trump. CNN, por su parte, destacó que Harris logró marcar la pauta del debate.

Melania Trump rompe su silencio

Melania Trump rompió su silencio sobre el atentado contra su esposo, Donald Trump, ocurrido el 13 de julio durante un mitin en Pensilvania. En un video publicado en la red social X, la ex primera dama criticó la actuación del Servicio Secreto, afirmando que deberían haber detenido al tirador antes de que comenzara el discurso de su marido.

Durante el atentado, Trump fue alcanzado de manera superficial en la oreja, pero un hombre falleció y varias personas resultaron heridas. El atacante, Thomas Crooks, fue abatido por la policía poco después del tiroteo. Melania expresó su escepticismo sobre la versión oficial y sugirió que "hay algo más en esta historia que debe ser descubierto". La crítica pública de Melania llega en un momento clave para Trump, a solo unas horas del debate con Kamala Harris.

