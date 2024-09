Kamala Harris pone a la defensiva a Donald Trump en un debate electoral tenso de cara a las elecciones de EE.UU

Kamala Harris y Donald Trump son los protagonistas del último debate de cara a las elecciones de Estados Unidos que se celebrarán el próximo 5 de noviembre en el que los ciudadanos decidirán si los demócratas continúan su proyecto político o si el EE.UU elige un segundo mandato de Trump.

Nada más entrar, la candidata demócrata se acercaba a estrechar la mano a su rival, el candidato republicano. Algo que no sucedió durante el debate con el anterior candidato Joe Biden. Durante los 90 minutos de duración solo tuvieron un bolígrafo, un papel y una botella de agua. No tuvieron notas preparadas ni dispositivos electrónicos, ni contacto con sus asesores.

Los dos candidatos en la carrera presidencial a la Casa Blanca entraban y se situaban en sus respectivos atriles, separados por unos dos metros de distancia. Durante el transcurso Harris quiso dejar claro que ella "no era Biden".

Ha sido un debate tenso. Estaba organizado por la televisión ABC News en Filadelfia y podría ser el único debate electoral antes de los comicios, aunque Trump ya debatió en otro 'cara a cara' con Joe Biden. Fue un agitado debate repleto de ataques personales. Un debate muy esperado donde cada partido dice que ha ganado su candidato, aunque la primera conclusión clara es que Kamala Harris crece y Trump aguanta.

Comienza el debate y al hablar de economía, Harris lanza estas declaraciones: "Donald Trump no tiene ningún plan para vosotros -dice mirando a cámara y apelando directamente a los espectadores- porque está más interesado en defenderse a sí mismo". El rostro del expresidente republicado era serio y respondía que ella no tenía ningún plan propio, sino que había copiado el plan de Biden.

El magnate neoyorquino explotó afirmando falsedades sobre migración, las elecciones de 2020 o el aborto mientras que Harris se mantuvo en calma, respondió con expresivos gestos faciales a las palabras de su contrincante y consiguió evadir preguntas sobre sus puntos débiles frente a los votantes.

"Donald Trump no debería decirle a ninguna mujer lo que tiene que hacer con su cuerpo", afirmaba Harris cuando salió el tema del aborto, que usó a la migración como 'comodín': "Están destruyendo a nuestro país (...) Esto va a terminar en la tercera guerra mundial".

Han salido al paso de Trump para desmentir bulos. Uno de ellos ha sido cuando Trump ha afirmado que los migrantes comen perros y gatos. Estalló haciéndose eco de un 'fake' sobre migrantes haitianos "causando caos" en Ohio y secuestrando mascotas: "Se están comiendo los perros, se están comiendo los gatos y las mascotas", dijo provocando la risa de su rival.

Pero no ha sido el único, también ha dicho que los demócratas están de acuerdo en la "ejecución" de recién nacidos. Y le han desmentido cuando ha afirmado que están creciendo los índices de criminalidad.

La actitud defensiva del expresidente causó "frustración" entre algunos de sus aliados más cercanos, según filtraciones a medios estadounidenses, puesto que sus asesores lo habían preparado para no caer en las "trampas" de Harris para sacarlo de compostura.

Ataques personales: Kamala hace gestos ante un estático Trump

Los ataques personales por parte de ambos marcaron también el tono del debate. Tanto Trump como Harris incurrieron en esta estrategia y se acusaron mutuamente de ser un "peligro" para la democracia estadounidense.

La vicepresidenta dijo haber hablado con líderes militares que llaman a Trump "una desgracia", lo señaló de querer ser un "dictador" y se burló de los temas de sus mítines. Por otra parte, el republicano acusó a Harris de ser una "radical" de ideología marxista, de "no tener un plan" para el país y de querer llevar a Estados Unidos a la ruina.

La vicepresidenta aprovechó el debate -y la pantalla divida- para usar su lenguaje no verbal mientras Trump hablaba: levantó las cejas incrédula, lanzó miradas burlonas e incluso se rió del expresidente. El republicano, por su parte, mantuvo la mirada fija en la cámara, los hombros estáticos y no miró casi en ningún momento hacia Harris.

Migración, aborto, guerras...

Donald Trump intentó centrar el debate en la gestión de la migración y Harris evadió las preguntas sobre el tema y se limitó a dar su apoyo a un proyecto de ley que busca convertir en permanentes las restricciones al asilo que su gobierno ha impuesto en la frontera.

El aborto fue otro de los temas que provocó un enfrentamiento entre los candidatos, con Harris prometiendo proteger el aborto con una ley federal y Trump asegurando que cree en las excepciones a las restricciones al aborto en casos de violación, incesto y peligro para la vida de la madre.

La guerra en Ucrania, la guerra en Gaza y las elecciones de 2020 fueron también temas que enfrentaron a los candidatos en el debate, donde ambos se presentaron como la opción más sensata para el país.

¿Quién ha ganado el debate? Según la encuesta de la ABC, la cadena que ha organizado el debate: han quedado casi empatados: 47 para Kamala, 45 para Trump. La CNN destaca que Kamala ha marcado la pauta.

Como apunte, la artista Taylor Swift ha dejado claro en sus redes sociales que ella votará a Kamala Harris en las elecciones, una cantante con mucha influencia en el país.

"Como muchos de ustedes, he visto el debate de esta noche (...) Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que puedo sobre las políticas y planes que proponen para este país. Hace poco me enteré de que se había publicado en la web de Donald Trump que yo apoyaba falsamente su candidatura presidencial. Realmente despertó mis temores sobre la IA y los peligros de difundir información errónea (...) Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024 porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que los defienda...", escribe la artista en su cuenta de Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com