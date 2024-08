Donald Trump ataca a Kamala Harris tras su entrevista: "Es una persona defectuosa"

El expresidente y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene el tono más duro contra Kamala Harris en sus mítines. Trump volvió a atacar a su rival demócrata después de que ella concediera su primera entrevista y recorte distancia en las encuestas.

"Me sorprendió que no concediera muchas entrevistas. Creo que sería mejor si solo las diera. Vemos que es una persona defectuosa y no necesitamos a otra persona defectuosa como presidente de Estados Unidos", dijo Trump.

Trump asegura que Harris fue "extremadamente flexible" con sus respuestas en la entrevista a la 'CNN'. Asimismo, asegura que evitó temas delicados.

El expresidente expresó su desconfianza debido a que Harris cambiara su posición en varios temas durante la campaña y haya expresado algunas opiniones similares a las de los republicanos. La vicepresidenta y candidata defendió sus cambios de opinión explicando que sus "valores no han cambiado", si bien la experiencia le ha proporcionado nuevas perspectivas.

Harris ha asegurado que como presidenta no prohibirá el 'fracking' porque cree que se puede construir una "economía próspera de energía limpia" sin una prohibición. "La crisis climática es real, es un asunto urgente. Tengo muy clara mi postura", ha asegurado. En cuanto a la migración, ha sostenido que el país tiene "leyes que deben cumplirse y aplicarse" y señala que es la única persona en la contienda que ha procesado a organizaciones criminales transnacionales.

Además, ha aprovechado la ocasión para culpar a su rival en la carrera presidencial, Donald Trump, de la seguridad fronteriza, señalando su oposición al proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza.

Anuel AA y Justin Quiles en el mitin de Trump

Los reguetoneros Anuel AA y Justin Quiles participaron en el mitin celebrado en Pensilvania. Ambos terminaron de posicionarse durante el mitin, en el que intervinieron. "Todos lo sabemos. El mundo lo sabe. Todos lo han experimentado. El mejor presidente que el mundo ha visto, que jamás el país ha visto. Su nombre es presidente Trump", afirmó Anuel AA.

Por su parte, Justin Quiles dijo: "Te apoyo porque siento que eres el presidente más honesto que hemos tenido. Es verdad, dices las cosas como son, no lo que crees que la gente quiere escuchar. Y eso es muy importante".

Ventaja sobre Trump

Harris ha conseguido una estrecha ventaja sobre su rival entre los votantes estadounidenses. Así lo ha mostrado una encuesta del Wall Street Journal (WSJ). El sondeo muestra que un 48% de los votantes tiene una opinión mayoritariamente positiva sobre la candidata demócrata, frente al 47 % del expresidente republicano, en una pregunta sobre cuál es preferido entre los dos.

En esta encuesta, Harris se hizo con una mejor calificación en popularidad. El 49% de los votantes dijo tener una opinión favorable sobre ella, igual a la proporción con una opinión desfavorable.

Con respecto a los vicepresidentes, el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, consiguió una valoración más favorable que desfavorable, 46% a 40%, mientras que las opiniones desfavorables del compañero de fórmula de Trump, el senador de Ohio JD Vance, superaron a las opiniones positivas en 10 puntos, 50% a 40%.

