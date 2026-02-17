Muere el influencer Damiano Alberti a los 23 años por un tumor maligno en la pierna: "Ya está libre de todo lo que ha vivido"

El cáncer ha ganado la batalla al influencer italiano Damiano Alberti. Este domingo 15 de febrero, murió con tan solo 23 años tras luchar contra un tumor maligno en la pierna. La propia familia comunicó su fallecimiento a través de un conmovedor mensaje en el perfil de Instagram del joven, que era un referente para sus miles de seguidores.

Damiano Alberti pasó su vida en Cerveteri, una localidad del norte del Lacio, en la provincia de Roma. Allí, comenzó a compartir su vida, intereses y experiencias a través de Instagram, YouTube, TikTok y Twitch. Ahora, en su localidad natal, le rinden homenaje con una capilla ardiente y funerales programados. Además, como parte del luto, el Ayuntamiento y la Asociación Pro Loco delle Due Casette han decidido conjuntamente cancelar el desfile de Carnaval.

En el comunicado de la familia, escribían unas emotivas palabras junto a la imagen del joven: "Una parte de nosotros se ha ido para siempre, Damiano ya está libre de todo lo que ha vivido. Gracias por apoyarlo y respetarlo siempre. Amaba a toda su comunidad y estaba orgulloso de lo que logró construir".

Damiano compartía su lucha con la enfermedad

Él mismo contaba su día a día con el tumor tras anunciar públicamente el trágico diagnóstico: "Hola chicos, creo que corresponde decir unas palabras para explicar mi ausencia en redes sociales. Seré muy directo: me han diagnosticado un tumor maligno en la pierna... Intenté mantener la cabeza fría y el optimismo para afrontar este momento. Hace cuatro días comencé un tratamiento diseñado específicamente por un equipo de médicos expertos. Estoy listo para afrontar este período, superarlo lo mejor posible y estar con ustedes de nuevo".

A partir de ahí, mostraba cómo convivía con la enfermedad, sus sesiones de quimioterapia, operaciones e incluso sus logros, como el poder volver a caminar tras la rehabilitación con una prótesis.

Un año después de hacer público el cáncer, compartía un vídeo en YouTube: "Y hoy, después de 365 días, me siento listo para compartir mi historia con ustedes. Fue difícil hacer el video, pero lo logré. Finalmente, 365 días después, vuelvo a publicar un video que ya está disponible en YouTube. 365 días después de la historia de mi enfermedad. Mi video de regreso ya está disponible".

Su última publicación fue el 22 de septiembre de 2026, donde explicaba: "Esto también terminó. Nunca es fácil pasar por momentos como este, y uno nunca se acostumbra. Pero esta también es mi vida, y tengo que aceptarla. Salí del hospital sin muchas quejas, pero eso ya es cosa del pasado. Es hora de retomar el rumbo y mirar siempre hacia adelante. Gracias por el apoyo que he recibido durante este tiempo; ahora es hora de empezar de nuevo".

