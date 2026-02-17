Un bulto bajo la mandíbula le reveló un cáncer por el Virus del Papiloma Humano: "Si lo hubiera dejado, podría haber perdido la lengua"

Todo comenzó con algo que no dolía. Un pequeño bulto bajo la mandíbula que no parecía urgente. Anthony Perriam, vecino de Cardiff, en Gales, y padre de dos niños, decidió acudir a su médico de cabecera sin imaginar que pocas semanas después recibiría un diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello vinculado al virus del papiloma humano (VPH).

"Solo había oído hablar del VPH en relación con el cáncer de cuello uterino. No tenía ni idea de que pudiera causar cánceres como este, especialmente en hombres", explica.

Las pruebas, las cuales fueron tomografía computarizada, biopsia y resonancia magnética, confirmaron en marzo de 2023 la presencia de un tumor en la base de la lengua. No presentaba otros síntomas.

Detectado a tiempo

Anthony, de 41 años, fue sometido a una intervención en la que le extirparon 44 ganglios linfáticos del cuello y el tumor primario mediante cirugía asistida por robot. "Me dijeron que lo habían detectado justo a tiempo", recuerda. "Uno de los ganglios linfáticos estaba a punto de romperse. Si hubiera avanzado un poco más, se podría haber extendido".

El tratamiento posterior incluyó radioterapia y quimioterapia. Perdió 22 kilos y la producción de saliva desapareció. "Incluso beber era difícil, ya que todo se convertía en polvo en mi boca", relata. La debilidad le obligó a utilizar silla de ruedas durante parte del proceso.

"Me considero afortunado de poder seguir comiendo y hablando, pero si lo hubiera dejado pasar más tiempo, podría haber perdido la lengua o incluso haber muerto".

Su mayor temor no fue por él mismo. "En ese momento tenía un hijo de 3 años y otro de 6. Mi primer pensamiento no fue en mí, sino en ellos. Estaba completamente aterrorizado por ellos".

Un virus común con riesgos graves

El VPH es un grupo de más de 100 virus que afectan a la piel. La mayoría de las infecciones se eliminan sin consecuencias, según el Servicio Nacional de Salud de Gales. Sin embargo, algunos tipos pueden causar verrugas genitales o derivar en cáncer, especialmente de cuello uterino en mujeres y de cabeza y cuello en hombres.

"Si notas un bulto, aunque no duela, haz que te lo revisen", insiste Anthony. "No se habla lo suficiente de este tipo de cáncer, especialmente entre los hombres. La detección temprana realmente salva vidas".

En muchos países se recomienda la vacunación frente al VPH a los 12 o 13 años, antes del inicio de la actividad sexual. El Hospital Universitario de Gales señala que desde la introducción de la vacuna en 2008, las tasas de cáncer de cuello uterino en mujeres jóvenes se han reducido casi un 90%.

El otorrinolaringólogo Sandeep Berry, del Servicio de Salud de Cardiff y Vale, recuerda que "la vacuna contra el VPH se ha utilizado en todo el mundo durante años, es segura y eficaz". Añade que "ayuda a que los niños y las niñas se mantengan sanos, previene el cáncer relacionado con el VPH y fortalece la salud pública en general".

