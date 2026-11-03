Víctimas de Urda y Adamuz piden la dimisión de Óscar Puente: "No aguantamos más a esta persona en su puesto"

Las críticas contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, continúan por parte de las víctimas de los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz. Los afectados reclaman que asuma responsabilidades por su gestión y consideran que las explicaciones ofrecidas hasta el momento no son suficientes.

Para algunas de las víctimas, la dimisión del ministro es una medida que se queda corta. Cuestionan su actitud ante lo ocurrido y denuncian una falta de sensibilidad hacia las familias que han perdido a sus seres queridos. "Comunicar no es asumir responsabilidad" es uno de los mensajes con los que expresan su malestar. Los afectados consideran que informar sobre lo sucedido no sustituye la necesidad de responder por las decisiones adoptadas.

Las víctimas siguen reclamando respuestas

Entre quienes han expresado sus críticas se encuentra Javier, una de las personas afectadas por el accidente de Adamuz. Nueve meses después, asegura que sigue esperando medidas y mantiene sus reproches hacia la gestión del Ministerio de Transportes.

A estas críticas se suma la del padre de un trabajador ferroviario que perdió la vida en el accidente de Urda. En una carta dirigida a Óscar Puente, cuestiona su gestión y le pide que reflexione sobre las consecuencias de lo ocurrido. "Pregúntese en conciencia si es justo que debido a su pésima gestión tenga que estar custodiando las cenizas de mi hijo", expresa.

El padre del fallecido también reclama al ministro que tome una decisión: "Haga de una santa vez lo que sabe que tiene que hacer".