Gurpegui, sobre las elecciones de Estados Unidos y Trump: "La Cámara la tiene perdida desde hace mucho tiempo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las elecciones de mitad de mandato, en las que los republicanos defienden su mayoría en el Congreso, son "las más importantes" de la historia, a la vez que ha advertido de que la oposición demócrata tiene candidatos "peligrosos", e incluso "yihadistas". "Los demócratas quieren echarlo todo a perder eligiendo a comunistas y yihadistas, y el Congreso de Estados Unidos no lo permitirá", señaló en concreto. En las Noticias de la Mañana de Antena 3 analizamos la situación con José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios norteamericanos, director del Instituto Franklin.

Gurpegui destaca que Donald Trump "está un poquito desesperado". En ese discurso de cierre de campaña ofrecido frente al estanque del Monumento a Abraham Lincoln, en Washington, en el que dedicó buena parte de su intervención a presumir de las obras de renovación que ha impulsado en la capital y en la Casa Blanca, que Gurpegui define de "bastante tedioso", explica el experto que "incluso vino a decir que él no sería el primer presidente con un Congreso en contra. Implícitamente creo que lo admitía. Yo creo que la Cámara la tiene perdida desde hace mucho tiempo. Lo tiene bastante mal", augura Gurpegui.

José Antonio Gurpegui considera que "las elecciones de medio mandato las carga el diablo". En cuanto a la campaña, detalla que "muchos de los congresistas no han querido aparecer junto a él en actos y mítines del partido republicano. Implícitamente está dando por perdidas las elecciones y veremos las consecuencias que tiene".

"Yihadistas y miembros de los Hermanos Musulmanes"

Donald Trump llegó a afirmar que son "yihadistas y miembros de los Hermanos Musulmanes", una acusación sin fundamento que ha repetido durante la campaña contra el candidato demócrata al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed, quien, en caso de resultar elegido, se convertiría en el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos.