Un ciberataque a los congeladores del Servicio Francés de Sangre eleva la temperatura y afecta al plasma sanguíneo

Regresan los ataques contra cámaras frigoríficas en Europa. En esta ocasión, ha ocurrido en Francia. Iba dirigido contra almacenes de sangre de varios centros de donaciones. El gobierno ha asegurado que se detectó a tiempo y evitó que se estropeara la sangre.

Por el momento, se desconoce quien está detrás de este ataque, que recuerda a los que se produjeron el lunes en decenas de supermercados europeos, con pérdidas millonarias.

Hace pocos días, conocíamos que decenas de tiendas de comida sufrieron un hackeo por parte de piratas informáticos que fueron capaces de manipular a distancia el modo de refrigeración de neveras consiguiendo elevar su temperatura y provocar que todo tipo de alimentos perdieran la cadena de frío.

Este tipo de ataque ya había ocurrido en supermercados de Francia días antes, donde hasta 700 supermercados se vieron afectados, y este lunes la cadena de suministros belga 'Delhaize confirmó que unos cuarenta establecimientos resultaron afectados por un "incidente informático". Carrefour Bélgica también informó de problemas en 15 tiendas.

Esta problemática no solo se ha dado en Suecia, Bélgica o Francia, sino que otros muchos países como Estonia, Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo también han sido víctimas de este ciberataque.