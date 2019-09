Bruselas ha celebrado la decisión de la Corte Suprema británico de declarar "ilegal" la decisión del primer ministro, Boris Johnson, de suspender el Parlamento.

Según ha informado el corresponsal de Antena 3 Noticias en Bruselas, la decisión ha estado muy bien acogida porque le resta poder a Boris Johnson y a esa idea que tiene de una salida caótica de la Unión Eueopea.

Aunque en la práctica esta decisión no arregla nada ya que cada día se acerca más la fecha del 31 de octubre, fecha límite para ratificar un acuerdo, o bien para que el Reino Unido abandone el bloque comunitario de forma no negociada.