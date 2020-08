Michelle Obama carga contra Donald Trump: "Es el presidente erróneo para Estados Unidos"

Este lunes 17 de agosto ha comenzado la convención demócrata para proclamar a Joe Biden como candidato a la presidencia de Estados Unidos.

La gran protagonista de esta jornada ha sido la ex primera dama, Michelle Obama, con un mensaje muy contundente contra Donald Trump. "Déjenme ser tan honesta y clara como pueda. Donald Trump es el presidente erróneo para nuestro país. Ha tenido tiempo de sobra para probar que podía hacer el trabajo, pero claramente es difícil de comprender. No está a la altura del momento. Simplemente no puede ser quien necesitamos que sea. Es lo que es".

Michelle Obama también destacó el carácter de Joe Biden, "un hombre profundamente decente". "Tenemos que ir a votar como si nos fuera la vida en ello", insistió.

La convención demócrata durará hasta el jueves y transcurrirá de manera virtual por la pandemia de coronavirus. Serán dos horas diarias de discursos televisivos donde se defenderá la candidatura oficial de Joe Biden y Kamala Harris.

Las primeras palabras fueron de recuerdo para las víctimas del coronavirus. Uno de los testimonios más impactantes ha sido el de la hija de un fallecido, votante de Donald Trump, que creía que no se contagiaría: "Mi padre confió en Donald Trump y lo pagó con su vida".

Michelle Obama recordó que las palabras de un presidente pueden mover los mercados, empezar guerras y lograr la paz. "Ser presidente no cambia quién eres", subrayó.