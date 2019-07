Los diputados británicos aprobaron este jueves una cláusula destinada a impedir la suspensión del Parlamento para forzar un 'brexit' sin acuerdo el 31 de octubre, si para entonces el Reino Unido no tiene un pacto con la Unión Europea (UE).

La medida fue propuesta por el diputado laborista Hilary Benn ante la posibilidad de que el próximo primer ministro, que se espera sea el extitular de Exteriores Boris Johnson, decida suspender las sesiones de la Cámara de los Comunes para evitar alguna maniobra de los parlamentarios que pueda frenar un 'brexit' duro.

Con esta medida la Cámara de los Comunes ha enviado un aviso a Boris Johnson. Esta enmienda fue abrobada por la cámara baja con una mayoría de 41 votos -315 a favor y 274 en contra- a favor de la enmienda de Benn.

Johnson, antiguo alcalde de Londres, no ha querido descartar la suspensión del Parlamento, si bien su rival, el actual titular del Foreign Office, Jeremy Hunt, lo ha descartado. May dimitió como líder conservadora el pasado 7 de junio al no conseguir que el Parlamento aprobase el acuerdo del 'brexit' que había negociado con la UE.