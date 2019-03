Berlusconi: "No me presentaré a las elecciones, me siento liberado"

El presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, aseguró que, como anunció, dimitirá tras aprobar las reformas económicas prometidas a la Unión Europea y que no se presentará a las próximas elecciones, que prevé serán en febrero.

Berlusconi, que siempre había sido ambiguo sobre su futuro, confirmó su decisión en un coloquio con el director del diario 'La Stampa', Mario Calabresi, que publica el diario turinés. "En cuanto se aprueben los presupuestos del Estado para 2012 (que contienen las medidas prometidas a la UE) dimitiré, y como no hay otras mayorías posibles, veo solo elecciones a principios de febrero. Elecciones a las que no me presentaré", dijo.

Berlusconi reconoció tras la votación de ayer en la Cámara de los Diputados que su Gobierno no tiene la mayoría, pues consiguió solo 308 votos, mientras que fueron 321 los diputados que no votaron. Por ello le comunicó al Jefe del Estado, Giorgio Napolitano, su decisión de dimitir, pero tras la aprobación de la Ley de Presupuestos del Estado, que contiene las medidas económicas que Europa ha pedido a Italia para que reduzca su deuda y fomente el crecimiento.

Berlusconi dijo a 'La Stampa' que el candidato del centroderecha en las próximas elecciones será el actual secretario del Pueblo de la Libertad (PDL) y ex ministro de Justicia, Angelino Alfano. "No me presentaré. Me siento liberado y ahora es el turno de Alfano para ser nuestro candidato a presidente. Es muy capaz, mucho más de lo que puedan pensar y le aceptan todos", explicó.

El primer ministro dijo que como es la praxis, tras su dimisión Napolitano comenzará las consultas con los partidos políticos para decidir qué hacer, pero adelantó que no quiere gobiernos de unidad nacional o buscar otras mayorías. "No tengo ninguna intención de crear un gobierno con el PD (el opositor Partido Demócrata) y Pierferdinando Casini (líder de la Unión de Demócratas y de Centro) ya ha dicho que no le interesan acuerdos con nosotros, y entonces la matemática me dice que no hay otro camino que las elecciones", añadió.

Berlusconi hizo un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que ayuden a que se aprueben lo antes posible las medidas prometidas a Europa. "Es necesario hacerlo rápido, y salir lo antes posible de este círculo infernal, de esta situación increíble con los mercados que empujan y presionan", añadió. Sobre el voto de ayer, el primer ministro calificó de "alucinante" lo que pasó.

"Me han traicionado los que durante toda una vida he llevado en mi corazón. Si pienso en lo que he hecho por Roberto Antonione (uno de los diputados del PDL que no votó)... le llevé a Trieste a todas las cumbres, soy padrino de su hija. Del resto, ni hablo, empezando por Carlucci, por Gabriella 'Iscariote'", dijo.

Gabriella Carlucci, considerada una de las diputadas más fieles a Berlusconi, anunció en la noche del pasado domingo que pasaba a la Unión de Demócratas y de Centro (UDC), al igual que los también parlamentarios del PDL Alessio Bonciani e Ida D'Ippolito. Berlusconi explicó que sus hijos están "contentísimos" de su decisión de salir de la política porque saben que está cansado de no lograr dictar sus ideas y de no poder hacer la política que quiere.

El primer ministro desveló además lo que desde hace meses se rumoreaba: sus problemas con el ministro de Economía, Giulio Tremonti. "Con Tremonti la relación personal no es mala, pero al final él siempre hace lo que le da la gana y a mí no me queda más que tomar nota durante el consejo de ministros", reconoció. Sobre qué hará tras la dimisión, 'Il Cavaliere' explicó que se ocupará de ser "padre fundador del PDL" y echará una mano en la campaña electoral. "Quizá vuelva a ocuparme de ser presidente del Milán", agregó.