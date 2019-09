Una bebé de seis meses, que nació con una afección cutánea conocida como 'nevo melanocítico congénitose', va a recibir en Rusia un tratamiento pionero. Luna Fenner, de Florida, nació el 7 de marzo con este trastorno que causa manchas anormalmente oscuras, generalmente en la cara.

Los médicos en Estados Unidos acordaron realizar una cirugía láser en la mancha, sin embargo, advirtieron que la pequeña tendría que soportar alrededor de 100 operaciones, lo que, debido a su corta edad, podría ser muy peligroso.

Su madre Carol Fenner, de 35 años, creó una página de Instagram para mostrar sin tapujos la singularidad de su hija. Gracias a la visibilidad que ha dado del caso, un cirujano ruso se puso en contacto con los padres al ver el caso Luna en un periódico local. El médico se ha ofrecido a realizar un tratamiento pionero que aún no está disponible en EEUU.

Luna ha volado a Krasnodar, al sur de Rusia, para comenzar las pruebas. Si tiene éxito, deberá someterse a entre seis y ocho cirugías, cada una con un coste de alrededor de 25.000 dólares (más de 22.000 euros).

"En Estados Unidos, Luna tardaría cuatro años en ser tratada, pero en Rusia me dicen que serán 18 meses. Todo el mundo piensa que estoy loca por ir a Rusia, pero he investigado mucho y he obtenido consejos de varios médicos y, realmente, creo que esta es la mejor opción para Luna en este momento", cuenta la madre en una entrevista recogida por Daily Mail.

El tratamiento consiste en la inyección de un medicamento no identificado a la paciente, que quedará acumulado en la marca de nacimiento. Este producto que el tejido muera, formando una costra sobre la piel. Debajo de la corteza, crece una piel nueva y saludable. Esto se realiza junto con la cirugía láser, que ayuda a "limpiar" los bordes y reducir la pigmentación.