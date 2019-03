Un avión con 175 pasajeros se estrella en Guyana sin víctimas

El fuselaje partido, anterior a las alas, permanece en la cuesta sobre la hierba. El aparato había tocado tierra y los pasajeros aplaudían al piloto, cuando de repente algo falla en el boeing 737 y apenas puede frenar antes de llegar al barranco.

"Cuando el avión tocó tierra, le dije a mi amigo: "vamos a morir porque no hay pista suficiente para que se detenga" asegura uno de los pasajeros. El miedo invadió en esos momentos a los 163 pasajeros. 30 han sido trasladados al hospital, pero todos han sobrevivido. Tanto el presidente de Guyana como el director de la compañía Caribbean Airlines hablan de milagro.

"Por lo que yo he visto, por la posición del avión, que se partió en dos es increible que no tengamos que lamentar desgracias y hay que dar gracias por ello" afirma George Nicholas el director de Caribbean Airlines. "Posiblemente sepamos el lunes lo que dicen las grabaciones de voz y las cajas negras, y veremos qué fue lo que falló. Pero en este momento no lo sabemos". Éste ha sido el peor accidente en la historia reciente de Guyana, donde prácticamente nunca se han registrado siniestros aéreos.

Un Boeing 737, perteneciente a la compañía aérea Caribbean Airlines, procedente de Nueva York, y en el que viajaban 163 personas se estrelló en Guyana, sin dejar ninguna víctima mortal, solamente heridos de poca gravedad. "Estamos muy agradecidos de que no haya muertos", señaló el presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, desde el aeropuerto.