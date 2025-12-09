Europa se defiende de los ataques de Trump: "No veo la necesidad de que quieran salvar la democracia en Europa"

Bruselas y Berlín han reaccionado a las últimas declaraciones de Donald Trump, que vuelve a señalar a la Unión Europea como "un conjunto de naciones "en decadencia". La respuesta europea no se ha hecho esperar.

La jefa de la diplomacia europea ha dejado claro que los ataques del expresidente estadounidense son "una provocación", mientras que el canciller alemán, Friedrich Merz, fue más directo: "No veo la necesidad de que los estadounidenses quieran ahora salvar la democracia en Europa. Si fuera necesario, lo haríamos solos".

Las tensiones se han reavivado después de que el diario estadounidense 'Político' publicara una entrevista exclusiva en la que Trump no se mordió la lengua: "Quiero una Europa fuerte, pero hablan y no producen, y mientras tanto la guerra sigue y sigue".

Trump, que no solo se limita a criticar la política exterior, también cargó contra la agenda migratoria europea, asegurando que "su política migratoria es un desastre" y comparándola con su propio enfoque: "He sido capaz de detenerlo, ahora no tenemos gente viniendo a nuestro país".

En su intervención alternó entre la descalificación y un tono conciliador. "Conozco a los buenos líderes, malos líderes, agradables y estúpidos: "Hay algunos realmente estúpidos, pero no están haciendo un buen trabajo". Entre estos, se salvaron, según él, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el húngaro, Viktor Orbán.

El ataque también estuvo dirigido al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de quien Trump llegó a cuestionar incluso su legitimidad: "Están usando la guerra para no celebrar elecciones. El pueblo ucraniano debería tener esa opción; no sé si Zelenski ganaría". Para Trump, Rusia es la que está ganando la guerra.

Respuesta Europa

En Alemania, las palabras del líder republicano se tomaron como algo más que una provocación. Merz respondió recordando que Europa necesita reconstruir su defensa, pero no a costa de la dependencia total de Estados Unidos. El canciller admitió que el continente se ha relajado durante décadas, confiando demasiado en la protección americana, aunque insistió en que el futuro de la seguridad europea pasa por una mayor independencia: "Confirma mi valoración de que en Europa, y por lo tanto también en Alemania, debemos ser mucho más independientes de Estados Unidos en términos de política de seguridad".

La semana pasada, la administración Trump filtró un documento, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en la que se advertía que Europa se enfrenta a una "eliminación de la civilización" y se acusaba a algunos gobiernos europeos de "subversión de los procesos democráticos". El alemán considera que "una parte es comprensible, otra es comprensible, y otra nos resulta inaceptable desde una perspectiva europea".

En Bruselas, muchos interpretan ese texto como una maniobra política más que como una propuesta real. La jefa de la diplomacia europea afirma que buscan provocar para generar una reacción del continente. Aun así, nadie asegura que la mejor solución sea romper del todo con EEUU. Desde Berlín, Merz confirmó que la invitación para que Trump visite Alemania "está ahí".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.