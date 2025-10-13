Aumentan a 47 el número de muertos por las lluvias torrenciales en México

La lluvia no da tregua en México. El coletazo final de los ciclones tropicales como Priscila y Raymond mantienen al país en alerta. El último balance oficial aumenta a 47 el número de fallecidos, pero hay decenas de desaparecidos y miles de damnificados en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum, canceló su gira por el Estado de México y ha viajado a dar su apoyo a las regiones afectadas por las inundaciones. También ha convocado a los Gobernadores de los estados más afectados para ordenar un plan de respuesta de emergencia.

Se ha pedido a la población no salir de casa

Según el Gobierno federal hay más de 1,500 efectivos trabajando sobre el terreno donde se han levantado varios campamentos para atender a los desplazados. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar cruzar calles o avenidas inundadas y reportar cualquier emergencia al 911.

Ante el evidente peligro, Protección Civil ha emitido un llamamiento urgente a la población: “Por favor evite salir de casa en estos momentos, varias avenidas y calles se encuentran inundadas por las fuertes lluvias y representan un alto riesgo para personas y vehículos”.

Los damnificados necesitan víveres y artículos de primera necesidad

La Secretaría de Marina (Semar) también ha informado de la apertura de centros de acopio para recolectar víveres y artículos de primera necesidad. A la vez que se ha invitado a la ciudadanía a contribuir con alimentos enlatados y no perecederos. También se necesitan artículos de higiene personal y limpieza, así como ropa de abrigo y mantas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte de que hoy lunes continuarán los chubascos y posibles granizos con el consiguiente riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra a la espera de que este frente frío se desplace hacia el suroeste de Estados Unidos.

