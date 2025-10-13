Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

México

Aumentan a 47 el número de muertos por las lluvias torrenciales en México

La presidenta Sheinbaum cancela su agenda oficial para visitar las zonas afectadas que dejan importantes pérdida materiales y miles de damnificados en varios estados del país.

Ascienden a m&aacute;s de 40 los muertos por lluvias torrenciales en varios estados de M&eacute;xico

Ascienden a más de 40 los muertos por lluvias torrenciales en varios estados de MéxicoEUROPAPRESS

Publicidad

Susana Román
Publicado:

La lluvia no da tregua en México. El coletazo final de los ciclones tropicales como Priscila y Raymond mantienen al país en alerta. El último balance oficial aumenta a 47 el número de fallecidos, pero hay decenas de desaparecidos y miles de damnificados en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum, canceló su gira por el Estado de México y ha viajado a dar su apoyo a las regiones afectadas por las inundaciones. También ha convocado a los Gobernadores de los estados más afectados para ordenar un plan de respuesta de emergencia.

Se ha pedido a la población no salir de casa

Según el Gobierno federal hay más de 1,500 efectivos trabajando sobre el terreno donde se han levantado varios campamentos para atender a los desplazados. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar cruzar calles o avenidas inundadas y reportar cualquier emergencia al 911.

Ante el evidente peligro, Protección Civil ha emitido un llamamiento urgente a la población: “Por favor evite salir de casa en estos momentos, varias avenidas y calles se encuentran inundadas por las fuertes lluvias y representan un alto riesgo para personas y vehículos”.

Los damnificados necesitan víveres y artículos de primera necesidad

La Secretaría de Marina (Semar) también ha informado de la apertura de centros de acopio para recolectar víveres y artículos de primera necesidad. A la vez que se ha invitado a la ciudadanía a contribuir con alimentos enlatados y no perecederos. También se necesitan artículos de higiene personal y limpieza, así como ropa de abrigo y mantas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte de que hoy lunes continuarán los chubascos y posibles granizos con el consiguiente riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra a la espera de que este frente frío se desplace hacia el suroeste de Estados Unidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

José Antonio Gurpegui: "Me cuesta creer que Hamás vaya a entregar las armas y se vaya a disolver de buenas a primeras"

José Antonio Gurpegui

Publicidad

Mundo

Trump

Los minutos de ovación de Donald Trump, empañados por gritos de "terrorista" de varios diputados

Rehenes

Quiénes son los 20 israelíes que Hamás libera: gemelos, un soldado y varios jóvenes del festival Supernova

Ascienden a más de 40 los muertos por lluvias torrenciales en varios estados de México

Aumentan a 47 el número de muertos por las lluvias torrenciales en México

Viñeta 340
Viñeta gráfica

El 'mosqueo' de Donald Trump tras no recibir el Nobel de la Paz, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto-Hervás

José Antonio Gurpegui
Plan de paz

José Antonio Gurpegui: "Me cuesta creer que Hamás vaya a entregar las armas y se vaya a disolver de buenas a primeras"

Donald Trump rumbo a Tel Avid
Gaza

Trump anuncia el fin del conflicto: "La guerra ha terminado"

El presidente de EE. UU. asegura desde el Air Force One que la tregua “durará” y que la reconstrucción “empezará cuanto antes”; Israel prepara la recepción de rehenes y el canje de presos palestinos.

Los rehenes abandonando la Franja de Gaza en vehículos de Cruz Roja
Plan de paz

VÍDEO: Así abandonan los primeros rehenes israelíes liberados vivos la Franja de Gaza en los vehículos de Cruz Roja

A los rehenes se les realizará una evaluación de salud y podrán reunirse con sus familias.

La familia de Omri Miran sigue por televisión el momento de la entrega de su familiar al Ejército israelí

Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: todos los rehenes vivos están en Israel y Hamás solo entregará 4 cadáveres

La agenda de Trump en su visita a Israel: un viaje exprés con mucha carga simbólica

La agenda de Trump en su visita a Israel: un viaje exprés con mucha carga simbólica

El príncipe Andrés de Inglaterra, en una imagen de archivo.

El príncipe Andrés, en un correo dirigido a Epstein: "Volveremos a jugar pronto"

Publicidad