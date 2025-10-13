Quiénes son los 20 israelíes que Hamás libera: gemelos, un soldado y varios jóvenes del festival Supernova

Hamás ha confirmado este lunes la lista de los 20 rehenes israelíes que siguen con vida y que serán liberados conforme al alto el fuego firmado con Israel. Se trata de un grupo exclusivamente masculino, con edades entre los 20 y los 48 años, que reúne perfiles muy distintos: desde soldados apresados en combate hasta asistentes del festival de música Supernova.

Varios nombres comparten un mismo origen del secuestro: el festival Supernova. Ahí fueron capturados Rom Braslavski (21), Bar Kupershtein (23), Evyatar David (24), Guy Gilboa-Dalal (24), Yosef Haim Ohana (24), Alon Ohel (24), Eitan Mor (25), Segev Kalfon (27), Elkana Bohbot (36) y Maxim Herkin (37).

De muchos de ellos hubo pruebas de vida en vídeos difundidos por Hamás o a través de testimonios de exrehenes. En esas piezas propagandísticas se les veía extremadamente debilitados, y en algunos casos pronunciando mensajes forzados como que el Gobierno israelí tenía “las manos manchadas de sangre” o que la muerte era “ineludible”.

Gemelos, hermanos y un soldado

Entre los liberados figuran los gemelos Gali y Ziv Berman (27), raptados en su casa de Kfar Aza y retenidos por separado, y los hermanos Ariel (28) y David Cunio (35), de Nir Oz, cuyas parejas e hijas fueron puestas en libertad anteriormente.

También aparece Nimrod Cohen (20), capturado “desde un tanque” cerca de la frontera con Gaza, y Matan Angrest (22), soldado apresado el 7 de octubre de 2023 en Nahal Oz. Según relataron rehenes liberados, Angrest habría sufrido lesiones graves por golpes y cadenas.

Lesiones, amenazas y avisos de “peligro”

Algunos casos llegaron a condicionar la ofensiva. Las Brigadas Al Qasam advirtieron en varias ocasiones de que la vida de Matan Angrest y Omri Miran (48), el mayor del grupo, capturado ante su familia, estaba “en peligro” si continuaban determinadas operaciones israelíes en la ciudad de Gaza.

Matan Zangauker (25) fue raptado en Nir Oz; su madre llegó a ser expulsada del Parlamento cuando reclamaba su liberación. Eitan Horn (38) suplicó en vídeo el fin de la guerra mientras su hermano era conducido a la libertad en febrero pasado.

La lista incluye además a Avinatan Or (32), novio de Noa Argamani, rescatada en junio de 2024; Eitan Mor (25), guardia de seguridad en Supernova; y Maxim Herkin (37), originario del Donbás, que en mayo contó en vídeo que resultó herido por un bombardeo sobre el túnel en el que estaba detenido. En varios expedientes, las familias obtuvieron señales de vida a través de exrehenes o de publicaciones de Hamás.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com