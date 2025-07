¿Qué ha pasado en Texas? La causa de las repentinas inundaciones que han dejado al menos 109 muertos

Durante la madrugada del 4 al 5 de julio, una tormenta descargó lluvias torrenciales sobre el llamado Hill Country de Texas, una zona de terreno escarpado donde los ríos pueden desbordarse en cuestión de minutos.

En el río Guadalupe se produjo una crecida que elevó sus aguas entre seis y ocho metros en apenas dos horas, arrasando todo lo que encontraba a su paso, campamentos, viviendas y carreteras.

El suceso se produjo en pleno Día de la Independencia, donde muchas familias se encontraban en campamentos en la naturaleza o participando en actividades veraniegas. En total se han confirmado al menos 109 muertos, 87 de ellos en el condado de Kerr, según han informado las autoridades locales.

El epicentro de la tragedia ha sido Camp Mystic, que es un campamento cristiano para niñas, que estaba situado a la orilla del río. Allí han fallecido al menos 28 personas. El agua entró a las cabañas mientras ellas dormían, y algunas de las supervivientes han contado que se despertaron porque el agua entraba a sus habitaciones.

El Gobernador de Texas, Greg Abbott, ha advertido que las lluvias no han terminado y que todavía suponen un peligro. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha declarado el estado de "gran desastre", puesto que así se facilitará la llegada de forma más rápida y efectiva de los equipos de rescate.

¿Por qué fue tan repentino?

La región de Hill Country se caracteriza por sus valles estrechos, colinas y ríos con cauces poco profundos. En este tipo de terrenos, una tormenta fuerte como esta puede provocar que se produzca una crecida del río.

Y eso ha sido lo que ha ocurrido, el río Guadalupe elevó su cauce hasta ocho metros de altura en menos de dos horas, lo que dejó sin tiempo de reacción a la mayoría de las personas que se encontraban en la zona.

Aunque sí que hubieron zonas que pudieron evacuarse a tiempo, no fue el caso de Camp Mystic. La razón según el juez del condado de Kerr, Rob Kelly, es porque no tienen sistema de alerta, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió varios avisos desde el jueves por la tarde e incluso llegó a declarar emergencia por inundaciones a la 1:14 de la madrugada.

Muchas personas no recibieron la advertencia a tiempo. Aunque en ciudades como Kreeville sí se emitieron alertas a través de redes sociales. Pero en el caso del campamento las niñas no podían utilizar móviles ni dispositivos electrónicos, por lo que no pudieron acceder a los aviso

¿Se pudo haber evitado?

Chip Roy, el representante republicano del condado de Kerr, ha reconocido que se espera que haya muchas críticas, "mucha gente dirá por qué, cómo y lo entiendo", ha declarado. Mientras que las autoridades locales han manifestado que no se había previsto una inundación de tal importancia y puesto que no tienen un sistema de alerta, aseguran que es uno de los valles más peligrosos de Estados Unidos y que sufren inundaciones de forma continuada, por lo que jamás imaginaron una catástrofe así.

Mientras continúa la búsqueda de las personas desaparecidas, se abre un debate sobre los sistemas de alerta y la prevención de catástrofes climáticas, que cada vez son más impredecibles.

