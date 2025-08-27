Publicidad
India
Vídeo | Las duras inundaciones en la India que dejan nueve muertos y 150.000 evacuados
Las fuertes lluvias han golpeado a la zona norte del país, con un panorama que ha dejado nueve muertos y más de cien mil evacuados. Este fenómeno, que afecta al norte del país, también ha alertado a Pakistán.
En la India, nueve personas han muerto y 150.000 han sido evacuadas por las tremendas inundaciones. Las lluvias monzónicas no dan tregua y algunas presas han tenido que abrir sus compuertas por riesgo de derrumbe.
Las fuertes lluvias han golpeado al norte del país, en concreto, en la zona de Jammu. Estas inundaciones incluso han alertado a Pakistán, asegurando que en la región de Punjab el peligro es "muy alto a excepcionalmente alto".
