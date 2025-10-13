El 'mosqueo' de Donald Trump tras no recibir el Nobel de la Paz, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto-Hervás

La expectación era máxima el pasado viernes ante la entrega del Nobel de la Paz. A pesar de la insistencia e interés del presidente estadounidense Donald Trump en su deseo de conseguir el galardón, finalmente recayó sobre la opositora venezolana María Corina Machado.

Ese 'interés' de Trump ha quedado reflejado en la viñeta gráfica semanal de nuestro compañero de Antena 3 Noticias Alfredo Boto-Hervás. En ella, el presidente estadounidense aparece diciendo "le diré al cocinero que nos congele este bicho para la cena de Acción de Gracias". El 'bicho' en cuestión es una paloma blanca con una rama de olivo, precisamente el símbolo más reconocido a nivel mundial de la paz. "¡¡Si yo venía en son de paz!!", exclama la paloma. "Y luego dice que no está mosqueado por lo del Nobel de la Paz", comentan alrededor.

María Corina Machado, Nobel de la Paz

El Comité Noruego del Nobel otorgaba el pasado viernes el Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora María Corina Machado, en reconocimiento a su "incansable esfuerzo" por promover los derechos y libertades en Venezuela. El jurado destacaba su compromiso con una transición "justa y pacífica" del actual régimen hacia una verdadera democracia.

El presidente del Comité, Jorgen Watne Frydnes, señaló durante el anuncio que Machado se ha convertido en "una figura clave de unidad" dentro de la oposición venezolana, históricamente fragmentada. También recordaron que la política fue inhabilitada para competir en las elecciones presidenciales de 2024, a pesar de ser una de las principales candidatas opositoras.

