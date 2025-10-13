Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Plan de paz

José Antonio Gurpegui: "Me cuesta creer que Hamás vaya a entregar las armas y se vaya a disolver de buenas a primeras"

Hamás ha entregado a la Cruz Roja los 13 cautivos restantes en la Franja de Gaza, con lo que ya no quedan rehenes vivos en su poder.

José Antonio Gurpegui

José Antonio Gurpegui | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Este 13 de octubre pasará ya a la historia como el día en el que la primera fase del plan de paz de Donald Trump comienza a cumplirse con la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamás. Manu Sánchez aborda la situaión en directo de la mano de José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin y profesor en la Universidad de Alcalá, quien señala, justo en el momento en el que el convoy de la Cruz Roja iría de camino a recoger a los 13 rehenes israelíes vivos que aún no han sido liberados, que "esta primera fase del acuerdo no habría problema en cumplirla".

Gurpegui resalta la "notmalidad" con la que se está llevando a cabo esta primera fase, a pesar de que queden "algunos flecos con respecto a algunos de los liberados de Hamás, que Israel se resiste a liberar algunos presos, pero parece ser que sí que se llegará a un acuerdo".

La presencia de Donald Trumpen la consolidación del acuerdo este lunes con la entrega de los rehenes securestrados por Hamás y su participación en una sesión en el Parlamento, evidencia para el profesor que no se prevé ningún tipo de contratiempo en esta primera fase del plan de paz, pues "Donald Trump no estaría en el foco de los problemas, como él pretende estará siempre en el foco de la solución".

"Puede tener consecuencias en la guerra de Ucrania"

José Antonio Gurpegui

José Antonio Gurpegui señala que "a Trump le hacía falta este triunfo, este es su gran momento", algo que le mantiene "optimista" al considerar que "en algún momento esto puede tener consecuencias en la guerra de Ucrania en el sentido de que Trump diga ''ya hay ques olucionar de una vez por todas Ucrania' a raiz de este éxito".

"La segunda fase será otra cosa"

Ante lo que Gurpegui no se muestra tan optimista es ante la segunda fase, que considera "será otra cosa". Señala que "le cuesta creer" que "Hamás vaya a entregar las armas y se vaya a disolver de buenas a primeras, y que Israel no vaya a tener algún tipo de compensacion territorial más allá de esa seguridad de los 20 puntos".

Uno de los grandes logros de Trump

El director del Instituto Franklin señala que "si efectivamente esta paz se consiolida, Trump pasaría a la historia y este sería uno de sus grandes logros".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La agenda de Trump en su visita a Israel: un viaje exprés con mucha carga simbólica

La agenda de Trump en su visita a Israel: un viaje exprés con mucha carga simbólica

Publicidad

Mundo

José Antonio Gurpegui

José Antonio Gurpegui: "Me cuesta creer que Hamás vaya a entregar las armas y se vaya a disolver de buenas a primeras"

Donald Trump rumbo a Tel Avid

Trump anuncia el fin del conflicto: "La guerra ha terminado"

Los rehenes abandonando la Franja de Gaza en vehículos de Cruz Roja

VÍDEO: Así abandonan los primeros rehenes israelíes liberados vivos la Franja de Gaza en los vehículos de Cruz Roja

La familia de Omri Miran sigue por televisión el momento de la entrega de su familiar al Ejército israelí
ISRAEL-HAMÁS

Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: anuncian la liberación de todos los rehenes israelíes con vida

La agenda de Trump en su visita a Israel: un viaje exprés con mucha carga simbólica
Plan de paz

La agenda de Trump en su visita a Israel: un viaje exprés con mucha carga simbólica

El príncipe Andrés de Inglaterra, en una imagen de archivo.
Caso Epstein

El príncipe Andrés, en un correo dirigido a Epstein: "Volveremos a jugar pronto"

Esta evidencia contradice la versión del duque de York, el cual negaba su relación con el pedófilo convicto.

Israel y Hamás ultiman el intercambio de rehenes y presos, con la entrega prevista para este lunes
Plan de paz

Israel y Hamás ultiman el intercambio de rehenes y presos, con la entrega prevista para este lunes

La liberación de 20 rehenes vivos podría producirse este lunes, coincidiendo con al visita de Donald Trump a Israel antes de la firma del acuerdo de paz en Egipto. El pacto incluye la excarcelación de casi 2.000 presos palestinos y el compromiso de desmilitarizar la Franja.

Imagen de una persona realizando una llamada telefónica.

Una mujer llama al teléfono de emergencias minutos antes de su asesinato: quedan registrados sus gritos

Imagen de la Policía Metropolitana de Londres.

Una agente de policía dirigía una empresa de bronceado mientras estaba de baja por supuestos problemas de salud mental

Ayer, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, recibió a la diputada de su partido Jimena González

Reyes Rigo y otros cuatro miembros de la flotilla ya viajan hacia España

Publicidad