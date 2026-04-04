García Galán, ingeniero de la NASA: "Alrededor de 2032 empezaremos a colocar módulos habitables en la Luna"

La misión Artemis II avanza según lo previsto y sigue marcando un nuevo hito en la exploración espacial. En este contexto, el ingeniero español Carlos García Galán, director del diseño de la futura base permanente en la Luna, ha sido entrevistado por Antena 3 Noticias en directo desde el centro de la NASA en Houston, donde ha analizado el progreso de la misión.

Durante la entrevista, García Galán ha explicado que liderar este proyecto es "algo increíble" y "todo un privilegio", destacando la relevancia de formar parte de una iniciativa histórica que llevará a sus tripulantes a alcanzar una distancia récord en el espacio.

Sobre el desarrollo de Artemis II, ha señalado que "cuando estás en el espacio nunca se sabe lo que puede ocurrir", y añade que cuando la nave alcance la cara oculta de la luna perderá la comunicación con la estación, no obstante recalca que para ello se ha preparado la tripulación y a las personas a cargo de la operación adecuadamente.

Uno de los principales objetivos del programa es la creación de una base lunar permanente. En este sentido, ha indicado que el tiempo estimado desde que la tripulación llegue a la cara oculta de la Luna y puedan empezar a hacer fotografías será de "cuatro horas". Sin comunicaciones estarán alrededor de una hora.

Al ser preguntado por cuando estará 100% operativa la base que la NASA quiere instalar en la Luna el experto calcula que están previstas dos misiones de alunizaje en los próximos años y que "alrededor de 2032 empezaremos a colocar módulos habitables y a hacer misiones de mayor duración", empezando por operaciones de dos semanas alargables hasta períodos de seis meses.

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