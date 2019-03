Al Assad advierte a los que planean atacar Siria: "Esperen cualquier cosa"

El presidente sirio, Bashar al Assad, ha comparado al actual secretario de Estado norteamericano, John Kerry, con su antecesor Colin Powell, quien presentó en 2003 "pruebas falsas" para justificar la invasión de Irak. Además, ha advertido de que en caso de ataque se puede esperar "cualquier cosa" en respuesta.

"Lo que dice Kerry me recuerda la gran mentira que dijo Colin Powell ante el mundo con imágenes de satélite de armas de destrucción masiva en Irak antes de ir a la guerra", ha afirmado Al Assad en una entrevista en exclusiva para la cadena estadounidense CBS que se emitirá este lunes, aunque esta mañana se han publicado algunos fragmentos.



"'Estas son nuestras pruebas', dijo Powell. En realidad dio pruebas falsas. Ahora Kerry ni siquiera presenta nada, aún no lo ha hecho. Ni una sola mínima evidencia" sobre la responsabilidad de las fuerzas gubernamentales en el ataque con armas químicas del 21 de agosto en Damasco, ha argumentado.

"Kerry no presenta ni una sola prueba"

Para Al Assad, Kerry sólo presenta sus "convicciones". "No se trata de confianza, sino de pruebas. Los rusos tienen pruebas completamente contrarias sobre que los misiles fueron lanzados desde una zona controlada por los rebeldes", ha explicado. En ese sentido, ha reiterado que las fuerzas leales no tenían presencia en la zona desde las que se lanzaron los cohetes y en cambio sí hay militares afectados por el gas.



El dirigente sirio declaró no haber ordenado el ataque químico e instó a Estados Unidos a que comparta abiertamente con la comunidad internacional las contundentes evidencias que dice tener.



"Esperen cualquier cosa" en caso de ataque

En cuanto al ataque anunciado por el presidente estadounidense, Barack Obama, Al Assad ha advertido que caben "todas las respuestas". "Que se esperen cualquier cosa. No necesariamente del Gobierno", ha amenazado Al Assad.



El Gobierno sirio "no es el único actor en esta región", ha indicado en referencia a aliados regionales como el partido-milicia chií Hezbolá o Irán. "Hay distintas partes, diferentes facciones, distintas ideologías. Ahora mismo hay de todo en esta región", ha argumentado.



Ante la pregunta del entrevistador, Charlie Rose, sobre el posible uso de armas químicas en respuesta a un ataque estadounidense, Al Assad, quien hasta ahora no ha confirmado oficialmente que posea este armamento, ha señalado que dependerá de "si los rebeldes o los terroristas de la región o cualquier otro grupo las tiene". "Podría ocurrir, no lo sé. No soy adivino", ha indicado.



El presidente sirio aseguró que el país está preparado para un posible ataque internacional y anticipó que los aliados de Siria podrían ejecutar algún tipo de represalia. Al Assad se dirigió al pueblo norteamericano para indicar que Estados Unidos nunca ha tenido buenas experiencias cuando se ha involucrado en conflictos de la región y ha pedido que soliciten al Congreso y a sus líderes en Washington que el ataque sea cancelado.