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Así es South Pars, el mayor yacimiento de gas del planeta que Trump amenaza con "volar por los aires" si Irán ataca a Qatar

El ataque israelí sobre el epicentro energético del Golfo Pérsico ha disparado los precios del gas natural y el petróleo en todo el mundo. Trump se desmarca del ataque israelí, pero amenaza con destruir South Pars en caso de nuevo ataque iraní sobre Qatar.

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Imagen de archivo del yacimiento de gas de South Pars, en IránEuropa Press

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Juan Muñoz
Publicado:

El epicentro de la guerra se expande desde el estrecho de Ormuz hasta South Pars, el mayor yacimiento de gas de todo el planeta que ha sido atacado por Israel en las últimas horas.

Este ataque ha llevado el conflicto a un nuevo escenario. La ofensiva israelí sobre South Pars ha sacudido los mercados energéticos y ha disparado los precios del gas natural y el petróleo.

Donald Trump se ha desvinculado de este ataque, prometiendo que Israel nunca volverá a atacar el epicentro energético del Golfo Pérsico.

Trump, de desmarcarse del ataque a amenazarlo

Sin embargo, en otra de sus contradicciones, el presidente de Estados Unidos también ha amenazado con "hacer volar por los aires" South Pars si Irán vuelve a llevar a cabo ataques contra Qatar, "un país inocente".

"Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars, de vital importancia, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Qatar", ha dicho Donald Trump al respecto.

Así es South Pars

El reservorio atacado por Israel alberga cerca del 20% de las reservas de gas natural de todo el mundo.

Es imprescindible para el Golfo Pérsico y está compartido por dos países, Irán (al que le corresponde South Pars) y Qatar (bajo el nombre de North Field. Ambos estados asumen una gestión compartida de la mayor reserva de gas del mundo.

La sección de North Field se encuentra controlada por la monarquía qatarí y representa una de las principales fuentes de ingresos económicos de este país, ya que exporta gas a todo el planeta.

Alerta máxima por posible "catástrofe nuclear"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se prepara ante un posible accidente nuclear tras la escalada del conflicto en Irán. Para ello, ya se trabaja en formar a su personal para responder a este tipo de emergencia en caso de que se produzca.

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