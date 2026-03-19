La OMS se prepara para "una catástrofe nuclear" ante la escalada de la guerra de Oriente Próximo

La Organización Mundial de la Salud se estaría preparando para una catástrofe nuclear. La OMS trabaja ya en la formación de su personal para poder dar una respuesta a este tipo de emergencia ante la escalada de la guerra de Oriente Próximo.

La OMS lanza esta alerta después de que en las últimas horas un proyectil impactara al lado de la central nuclear de Bushehr, en Irán... El Organismo Internacional de Energía Atómica ya ha hecho un llamamiento a la moderación para evitar un accidente nuclear.

Hana Balkhy, directora regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, afirmó que el personal se mantiene en alerta ante la posibilidad de un incidente de ese tipo, tras la decisión del presidente Donald Trump de bombardear Irán en una campaña conjunta con Israel.

“El peor escenario posible es un incidente nuclear, y eso es lo que más nos preocupa”, declaraba la directora.

Una escalada de bombardeos

Israel escaló este miércoles a una dimensión peligrosa atacando South Pars-North Dome, el yacimiento de gas natural condensado más grande del mundo, situado en el Golfo Pérsico. El proyectil alcanzó hasta cuatro instalaciones de la planta, que han quedado inutilizadas.

Por su parte, el régimen iraní atacó la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado de Catar, que sufrió un incendio y serios daños. Además, restos de misiles impactaron en Abu Dabi en las instalaciones de gas de Habshan y en el yacimiento de Bab, que fueron clausurados.

Tras el bombardeo a Pars Sur, la Guardia Revolucionaria advirtió que las instalaciones petroleras en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar "se han convertido en blancos legítimos y serán atacados en las próximas horas".

Durante esta madrugada Donald Trump se desvincula del ataque de Israel y deja sobre la administración de Netanyahu toda la atención. El mandatario insistió en que su país no tenía "conocimiento previo del ataque" y que "Irán, sin conocer los hechos, respondió atacando injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado de Catar.

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