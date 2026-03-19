Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Guerra Oriente Próximo

La OMS se prepara para "una catástrofe nuclear" ante la escalada de la guerra de Oriente Próximo

La Organización Mundial de la Salud se estaría preparando para una catástrofe nuclear. En estos momentos la alerta es máxima. La OMS trabaja ya en la formación de su personal para responder a este tipo de emergencia ante la escalada de la guerra de Oriente Próximo.

Guerra nuclear: Cuáles son los efectos de las armas nucleares

La OMS alerta de los efectos de una guerra nuclear | Getty

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

La Organización Mundial de la Salud se estaría preparando para una catástrofe nuclear. La OMS trabaja ya en la formación de su personal para poder dar una respuesta a este tipo de emergencia ante la escalada de la guerra de Oriente Próximo.

La OMS lanza esta alerta después de que en las últimas horas un proyectil impactara al lado de la central nuclear de Bushehr, en Irán... El Organismo Internacional de Energía Atómica ya ha hecho un llamamiento a la moderación para evitar un accidente nuclear.

Hana Balkhy, directora regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, afirmó que el personal se mantiene en alerta ante la posibilidad de un incidente de ese tipo, tras la decisión del presidente Donald Trump de bombardear Irán en una campaña conjunta con Israel.

“El peor escenario posible es un incidente nuclear, y eso es lo que más nos preocupa”, declaraba la directora.

Una escalada de bombardeos

Israel escaló este miércoles a una dimensión peligrosa atacando South Pars-North Dome, el yacimiento de gas natural condensado más grande del mundo, situado en el Golfo Pérsico. El proyectil alcanzó hasta cuatro instalaciones de la planta, que han quedado inutilizadas.

Por su parte, el régimen iraní atacó la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado de Catar, que sufrió un incendio y serios daños. Además, restos de misiles impactaron en Abu Dabi en las instalaciones de gas de Habshan y en el yacimiento de Bab, que fueron clausurados.

Tras el bombardeo a Pars Sur, la Guardia Revolucionaria advirtió que las instalaciones petroleras en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar "se han convertido en blancos legítimos y serán atacados en las próximas horas".

Durante esta madrugada Donald Trump se desvincula del ataque de Israel y deja sobre la administración de Netanyahu toda la atención. El mandatario insistió en que su país no tenía "conocimiento previo del ataque" y que "Irán, sin conocer los hechos, respondió atacando injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado de Catar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Irán confirma el asesinato del ministro de Inteligencia de Irán tras un ataque de Israel contra Teherán

Esmail Jatib, ministro de Inteligencia iraní

Publicidad

Mundo

Imagen de barcos en el estrecho de Ormuz

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump se desvincula del ataque israelí al yacimiento de gas

Pedro Sánchez

Sánchez resalta la apuesta de España por las energías renovables y autóctonas: "No es el petróleo ni el gas, es el sol y es el viento"

Imagen de archivo del yacimiento de gas de South Pars, en Irán

Así es South Pars, el mayor yacimiento de gas del planeta que Trump amenaza con "volar por los aires" si Irán ataca a Qatar

Varios autobuses de una empresa de transportes de Guipúzcoa en una imagen de archivo
Robo

Un menor de 15 años roba un autobús y conduce 150 kilómetros para llevar a su novia al colegio

El exvicepresidente segundo del Gobierno y fundador de Podemos, Pablo Iglesias
CRISIS CUBA

Pablo Iglesias, Jeremy Corbyn y Clara López, entre otros, apoyan un convoy que lleva ayuda humanitaria a Cuba

Guerra nuclear: Cuáles son los efectos de las armas nucleares
Guerra Oriente Próximo

La OMS se prepara para "una catástrofe nuclear" ante la escalada de la guerra de Oriente Próximo

La Organización Mundial de la Salud se estaría preparando para una catástrofe nuclear. En estos momentos la alerta es máxima. La OMS trabaja ya en la formación de su personal para responder a este tipo de emergencia ante la escalada de la guerra de Oriente Próximo.

Zarigüeya
Zarigüeya

VÍDEO: Una zarigüeya se cuela en una tienda del aeropuerto de Australia y se camufla como un peluche más

La zarigüeya estaba camuflada entre el resto de peluches que había en la tienda del aeropuerto australiano.

South Pars-North Dome, el mayor yacimiento de gas del mundo

Estados Unidos e Israel atacan el mayor yacimiento de gas en Irán

Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino al frente del Ministerio de Defensa

Delcy Rodríguez reforma la cúpula de poder de Venezuela y destituye al ministro de Defensa Vladimir Padrino

Crear empresas en menos de 48 horas y por 100 euros será posible con EU Inc

Crear empresas en menos de 48 horas y por 100 euros será posible gracias a este modelo que propone Bruselas

Publicidad