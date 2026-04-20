Starmer admite que se equivocó al nombrar al embajador británico en EEUU: "Mi decisión claramente les falló"

Hace casi dos meses que la Policía británica detuvo al exministro laborista Peter Mandelson por supuestamente haber facilitado información oficial sensible a Jeffrey Epstein. Aunque fue en septiembre del 2025 cuando fue despedido de su puesto en el gobierno tras salir a la luz su amistad con el pederasta y multimillonario estadounidense.

Sin embargo, nuevas revelaciones se añaden al caso y, la semana pasada, el diario 'The Guardian' publicó que Maldenson no había superado la verificación de seguridad antes de asumir el cargo de embajador en Estados Unidos en febrero del año pasado. Ahora, el primer ministro británico, Keir Starmer, se encuentra muy cuestionado en el país al ser acusado de mentir en el parlamento y esto es motivo de dimisión en el Reino Unido

La oposición lo ha pedido al alegar que mintió sobre el proceso de selección del nuevo embajador en Washington. Este lunes, Starmer ha comparecido en el Parlamento alegando que los funcionarios del Ministerio de Exteriores "debieron y pudieron" informarle de que Maldenson no había superado el máximo control de seguridad.

Aún así ha admitido el fallo de nombrarle embajador de Reino Unido en Estados Unidos: "No debería haber nombrado a Peter Mandelson. Asumo la responsabilidad de esa decisión y pido disculpas una vez más a las víctimas del pederasta Jeffrey Epstein, a quienes mi decisión claramente les falló".

Por ello considera "increíble" que el funcionario de más rango del Foreign Office, Olly Robins, cesado el jueves por este motivo, no le avisara ni a él ni al que fuera su secretario de gabinete Chris Wormald. Será interrogado el martes por los diputados, ya que supuestamente ignoró, en uso de una prerrogativa de orden 'técnico', las recomendaciones de la agencia encargada de verificar los antecedentes de los candidatos.

No obstante, en Downing Street, el nombramiento también fue puesto a revisión interna, pero no en carácter de seguridad. Pero concluyó en que los riesgos eran asumibles.

"No lo habría designado"

Para Starmer es "imperdonable" que tras la destitución no se le informara de lo sucedido. Además, señala que "no hay ninguna ley" que impidiera al funcionario de Exteriores advertirle a él y a los ministros de los fallos del nombramiento. Asimismo considera que lo que ocurrió no es "una decisión deliberada": "Si lo hubiera sabido, no lo habría designado".

El jefe del Gobierno británico alegó que su decisión de designarle era porque "había superado todo el proceso". Es por ello, por lo que la oposición lo acusa de haber "engañado" al Parlamento. En esta línea, la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, lo acusó de "lanzar a llos funcionarios bajo el autobús" y de "no hacer las preguntas necesarias porque en realidad prefería no saber".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.