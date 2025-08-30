Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Ucrania

Asesinan a tiros en Leópolis al expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que van a comenzar una investigación y una operación de busca y captura para dar con los responsables de su muerte.

El expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi

El expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado a tiros en Leópolis, tal y como ha informado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Por el momento, el Ministerio de Interior y la Fiscalía de Ucrania han confirmado que Parubi ha muerto tras recibir varios disparos al mediodía. Los disparos provocaron la muerte inmediata del expresidente del Parlamento.

Zelenski ha condenado este hecho describiéndolo como "un espantoso asesinato" y ha anunciado el comienzo inmediato de una investigación y de una operación de busca y captura contra los responsables de su muerte.

El partido al que tanto Zelenski como Parubi pertenecían, el proeuropeo Solidaridad Europea, ha vinculado su asesinato con su pasado como uno de los líderes de las protestas del Euromaidán que empezaron en 2013. Dichas protestas se enmarcaron dentro de la oposición de la decisión del entonces presidente, Viktor Yanukovich, de suspender la firma de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

Las protestas, y la posterior polarización definitiva del país en dos bloques, representó el germen inmediato del conflicto entre Rusia y Ucrania.

"Moscú odiaba con todas sus fuerzas a Parubi"

La copresidenta de la bancada parlamentaria del partido, Irina Gerashchenko, dice estar convencida de que detrás del asesinato de Parubi podría encontrarse "el eterno enemigo terrorista: la Federación Rusa y su quinta columna".

Según la copresidenta, "Moscú odiaba con todas sus fuerzas a Parubi" ya que era "uno de los constructores del Estado de la Ucrania moderna". Asimismo, ha advertido de que desde su partido "exigen a las autoridades y a los cuerpos de seguridad una investigación inmediata, exhaustiva, profesional y transparente sobre el asesinato".

También el expresidente ucraniano y proeuropeísta, Petro Poroshenko, ha publicado sus condolencias en memoria de Parubi. A través de su cuenta en Facebook, el expresidente ha denunciado que están ante un "acto de terrorismo" perpetrado por personas "malvadas".

Además, Poroshenko ha asegurado que la "valentía, sacrificio y devoción" que tenía Parubi por Ucrania va a permanecer siempre en los corazones de "millones de personas".

Parubi participó en la Revolución Naranja

En 2004, Parubi participó en la Revolución Naranja, que consistió en una serie de protestas que finalizaron con una clara victoria para Yuschenko.

Posteriormente, Parubi fue elegido por primera vez diputado en 2007 por el Bloque Nuestra Ucrania Autodefensa del Pueblo.

En 2016, se convirtió en el presidente del Parlamento.

Ivan Voronych, oficial del Servicio de Seguridad de Ucrania, recibió cinco balazos

No se trata de la primera vez que un alto cargo militar o político ucraniano sufre estas consecuencias. El pasado mes de julio, el oficial del Servicio de Seguridad de Ucrania, Ivan Voronych, recibió cinco balazos a plena luz del día y murió en el acto mientras paseaba por Kiev.

La investigación concluyó que su asesinato fue perpetrado por agentes rusos, identificados concretamente como miembros de una célula enviada por el Servicio de Seguridad del Kremlin. Las autoridades ucranianos lograron localizarlos apenas tres días después y fueron abatidos al resistirse durante el arresto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Alerta por los 'chats de depravados': miles de hombres comparten fotos íntimas de sus parejas sin permiso

Fotos íntimas de mujeres en grupos de Facebook

Publicidad

Mundo

El expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi

Asesinan a tiros en Leópolis al expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi

Imágenes de Gaza.

Israel declara la Ciudad de Gaza "zona de combate" y corta la entrada de ayuda

Policía australiana

Un hombre secuestra, asesina y calcina el cuerpo de una mujer en el interior de un coche

Imagen de archivo de Donald Trump
Aranceles

La Justicia de EEUU declara ilegales los aranceles de Trump pero los mantiene vigentes hasta octubre

muere piloto de caza F-16
Polonia

VÍDEO: Muere un piloto de un caza F-16 entre llamas al estrellarse su avión en pleno ensayo acrobático

Fotos íntimas de mujeres en grupos de Facebook
Italia

Alerta por los 'chats de depravados': miles de hombres comparten fotos íntimas de sus parejas sin permiso

Es el nombre que reciben los grupos de hombres que comparten fotografías de carácter sexual de sus esposas o novias, sin que ellas se den cuenta.

Donald Trump
Estados Unidos

Trump, un enamorado del oro y mármol, busca que los edificios gubernamentales sigan el estilo neoclásico

Los edificios afectados por esta orden son las cortes federales, las sedes de agencias y cualquier otro edificio público con un coste superior a los 50 millones de dólares.

Concentración en la plaza de los rehenes de Tel Aviv en respaldo a los rehenes liberados el 22 de febrero de 2025

Israel recupera los cadáveres de dos rehenes secuestrados en los ataques del 7 de octubre

Imagen de la bacteria vista desde un microscopio

Alerta por la bacteria 'come carne' que deja 6 muertos y 34 contagios, cifras récord en la última década

Agentes federales de Inmigración detienen a dos bomberos durante un incendio forestal

Agentes federales de Inmigración detienen a dos bomberos durante un incendio forestal

Publicidad