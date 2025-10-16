Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EEUU

Trump y Putin se reunirán en Budapest para "poner fin" a la guerra en Ucrania

El presidente de EEUU ha detallado que el encuentro con su homólogo ruso tendrá lugar en Budapest, pero no ha precisado la fecha. Trump ha mantenigo una "larga" conversación con Putin antes de recibir a Zelenski este viernes en la Casa Blanca.

Imagen de archivo del presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente de EEUU Donald Trump.

Imagen de archivo del presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente de EEUU Donald Trump.Europa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán proximamente en Budapest para buscar una forma de "poner fin" a la guerra en Ucrania. Así lo ha anunciado el lider norteamericano tras mantener una "larga" conversación con su homólgo ruso en la víspera de recibir a Volodimir Zelenski este mismo viernes en la Casa Blanca.

"Estoy hablando con Putin ahora mismo. La conversación está en curso, una larga (conversación), y Putin y yo informaremos de los contenidos cuando concluya", escibía Trump mientras hablaba con Putin en su perfil oficial de la red social 'Truth Social'.

"Poner fin a esta guerra ignominiosa"

"El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania", ha anunciado Trump tras la llamada.

El de Budapest será el segundo encuentro que se produce entre ambos, después de su reunión en Alaska a mediados de agosto.

Zelenski visita en Washington a un Trump reforzado tras llegar a un acuerdo de paz en Gaza, o eso parece, que estaría planteándose enviar misiles Tomahawk a Ucrania al considerarlo un posible "nuevo paso de agresión" en el conflicto.

Amenaza con "matar" a los miembros de Hamás

El líder norteamericano ha amenazado con "matar" a los miembros de Hamás si la milicia incumple el alto el fuego y "continúa matando en Gaza".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Por qué la propuesta de Trump para Gaza no es un plan de paz: "Si no hay justicia, esto no va a buen puerto"

Ilustración para la guerra en Gaza

Publicidad

Mundo

Protestas en el centro de Grecia contra la reforma laboral propuesta por el Gobierno

Trabajar 13 horas al día: así es la nueva reforma laboral de Grecia

Imagen de archivo del presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente de EEUU Donald Trump.

Trump y Putin se reunirán en Budapest para "poner fin" a la guerra en Ucrania

El presidente Donald Trump

La confusa respuesta de Trump sobre si la CIA podría matar a Maduro: "¿No sería ridículo que yo lo contestara?"

La influencer brasileña Lidiane Aline Lorenço
Influencers

Encuentran muertas en su vivienda a la influencer brasileña Lidiane Aline Lorenço y a su hija de 15 años

Soldado del Ejército de Alemania
Mili Alemania

Alemania prepara un servicio militar obligatorio por sorteo si no hay suficientes voluntarios

Brigadas Izz ad-Din al-Qassam
Gaza

Se tambalea el alto el fuego en Gaza: Israel condiciona la apertura de Rafah a la entrega total de los cuerpos de los rehenes

La tensión crece entre Israel y Hamás por el cumplimiento del acuerdo impulsado por Trump. Washington pide calma y reconoce que la recuperación de los cuerpos podría llevar más tiempo.

Una profesora muere tras ser desnudada y encerrada en una celda policial
Secuestro familiar

Llevaba desaparecida más de 20 años, pero en realidad estaba secuestrada por sus padres

La joven, encontrada por las autoridades, no contaba con identificación. Llevaba más de dos décadas sin salir a la calle.

Ilustración para la guerra en Gaza

Por qué la propuesta de Trump para Gaza no es un plan de paz: "Si no hay justicia, esto no va a buen puerto"

Anna Possi

Anna Possi, la camarera de 100 años que sigue tras la barra igual que el primer día

El primer ministro británico, Keir Starmer, organiza una videoconferencia en Downing Street con líderes internacionales para discutir el apoyo a Ucrania.

La crisis del "espionaje chino" acorrala al primer ministro Starmer

Publicidad