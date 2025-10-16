EEUU
Trump y Putin se reunirán en Budapest para "poner fin" a la guerra en Ucrania
El presidente de EEUU ha detallado que el encuentro con su homólogo ruso tendrá lugar en Budapest, pero no ha precisado la fecha. Trump ha mantenigo una "larga" conversación con Putin antes de recibir a Zelenski este viernes en la Casa Blanca.
Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán proximamente en Budapest para buscar una forma de "poner fin" a la guerra en Ucrania. Así lo ha anunciado el lider norteamericano tras mantener una "larga" conversación con su homólgo ruso en la víspera de recibir a Volodimir Zelenski este mismo viernes en la Casa Blanca.
"Estoy hablando con Putin ahora mismo. La conversación está en curso, una larga (conversación), y Putin y yo informaremos de los contenidos cuando concluya", escibía Trump mientras hablaba con Putin en su perfil oficial de la red social 'Truth Social'.
"Poner fin a esta guerra ignominiosa"
"El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania", ha anunciado Trump tras la llamada.
El de Budapest será el segundo encuentro que se produce entre ambos, después de su reunión en Alaska a mediados de agosto.
Zelenski visita en Washington a un Trump reforzado tras llegar a un acuerdo de paz en Gaza, o eso parece, que estaría planteándose enviar misiles Tomahawk a Ucrania al considerarlo un posible "nuevo paso de agresión" en el conflicto.
Amenaza con "matar" a los miembros de Hamás
El líder norteamericano ha amenazado con "matar" a los miembros de Hamás si la milicia incumple el alto el fuego y "continúa matando en Gaza".
