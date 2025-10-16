Trump y Putin se reunirán en Budapest para "poner fin" a la guerra en Ucrania

Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán proximamente en Budapest para buscar una forma de "poner fin" a la guerra en Ucrania. Así lo ha anunciado el lider norteamericano tras mantener una "larga" conversación con su homólgo ruso en la víspera de recibir a Volodimir Zelenski este mismo viernes en la Casa Blanca.

"Estoy hablando con Putin ahora mismo. La conversación está en curso, una larga (conversación), y Putin y yo informaremos de los contenidos cuando concluya", escibía Trump mientras hablaba con Putin en su perfil oficial de la red social 'Truth Social'.

"Poner fin a esta guerra ignominiosa"

"El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania", ha anunciado Trump tras la llamada.

El de Budapest será el segundo encuentro que se produce entre ambos, después de su reunión en Alaska a mediados de agosto.

Zelenski visita en Washington a un Trump reforzado tras llegar a un acuerdo de paz en Gaza, o eso parece, que estaría planteándose enviar misiles Tomahawk a Ucrania al considerarlo un posible "nuevo paso de agresión" en el conflicto.

Amenaza con "matar" a los miembros de Hamás

El líder norteamericano ha amenazado con "matar" a los miembros de Hamás si la milicia incumple el alto el fuego y "continúa matando en Gaza".