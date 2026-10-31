Estados Unidos alerta a Rusia de una posible amenaza terrorista con numerosas víctimas en Moscú

La Embajada de Estados Unidos en Moscú ha alertado a las autoridades rusas de una posible amenaza terrorista en el museo Tsarítsino, situado al sur de la capital. La legación diplomática ha advertido de que el ataque podría causar numerosas víctimas este sábado 31 de octubre y ha recomendado a los ciudadanos estadounidenses que se mantengan alejados de las instalaciones.

"La Embajada de Estados Unidos en Moscú ha recibido informaciones sobre una amenaza real de un ataque que podría causar numerosas víctimas el 31 de octubre en el museo-vedado de Tsarítsino", ha comunicado la representación diplomática a través de su portal oficial.

La advertencia incluye una petición expresa para evitar las visitas al recinto, especialmente ante la celebración de un concierto prevista para esta noche. Además, la Embajada ha asegurado que "el gobierno estadounidense está coordinando las medidas de respuesta con las autoridades rusas pertinentes".

También ha difundido una serie de recomendaciones de seguridad para sus ciudadanos, entre ellas permanecer atentos al entorno, disponer de un teléfono móvil cargado, llevar documentación identificativa y seguir las informaciones de los medios locales.

El FSB confirma que ha recibido la información

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha confirmado que ha recibido la información trasladada por Estados Unidos a través de un canal de cooperación entre ambos países. "Hemos recibido información de los americanos sobre la preparación de un atentado terrorista en Moscú a través de un canal de socios. El departamento ha informado y se están adoptando las medidas apropiadas", ha señalado el organismo, según recoge la agencia rusa TASS.

Por el momento, las autoridades rusas han indicado que están tomando las medidas pertinentes, aunque no han trascendido más detalles sobre la naturaleza de la amenaza ni sobre posibles sospechosos.

El museo Tsarítsino es uno de los espacios culturales y de ocio más conocidos de Moscú. Su recinto ocupa más de 405 hectáreas y reúne palacios de arquitectura neogótica, zonas boscosas, puentes y estanques, lo que lo convierte en un lugar habitual de paseo para los habitantes de la capital.