Arde el sur de Europa: hallan 5 cadáveres carbonizados en los incendios de Sicilia

El fuego se ceba con el sur de Europa. En estos momentos la situación es crítica en Italia, donde los incendios ya se han cobrado las primeras víctimas mortales. Arden también Portugal y Grecia, donde también han fallecido dos bomberos. Las altísimas temperaturas, de hasta 46 grados, complican mucho la extinción. Hay miles de personas afectadas, desesperadas, que suplican ayuda al ver que las llamas alcanzan los edificios.

Fuego imparable, llamas descontroladas y mucha desesperación... Es la pesadilla que se está viviendo en el sur de Europa. Las temperaturas extremas y la sequía del entorno hacen que arda el Mediterráneo. "No me importa el dinero, sino mi vida. Porque aquí estaba mi vida. Vivo aquí. Y ahora, no tenemos nada", lamenta un hombre en Grecia.

Italia y el país heleno se llevan la peor parte. En Sicilia, 15 personas han tenido que ser rescatadas para dejar atrás el incontrolable incendio. Los incendios desatados la madrugada de este martes en la isla continúan extendiéndose mientras los equipos de emergencia localizaron cinco cadáveres carbonizados en las afueras de la ciudad de Palermo, rodeada por llamas que obligaron a cerrar su aeropuerto durante la mañana.

En Cinisi, una localidad situada a pocos kilómetros del aeropuerto de Palermo, han encontrado los cadáveres de dos ancianos de 77 y 75 años que vivían en una pequeña casa en condiciones precarias.

Los servicios de emergencia también han confirmado la muerte de otra anciana de 88 años, que sufría problemas de salud y a quienes los equipos de rescate no pudieron asistir por la ferocidad de las llamas.

Además, dos guardabosques están ingresados en el Hospital Cívico de Palermo con quemaduras de primer a tercer grado, aunque la asistencia médica también se complica ya que la proximidad de las llamas obligó a desalojar el pabellón de otro hospital de la ciudad.

Según la prensa local hay más de 1.500 personas desplazadas de localidades como Alimenusa, Gangi, Blufi, Misilmeri, Cefalù Bolognetta, Santa Flavia, Villabate, Partinico, San Cipirello y Corleone, donde algunas viviendas han quedado completamente carbonizadas.

Grecia

Mientras tanto, otros circulan con sus coches casi sobre el fuego. "Si tenemos cancelaciones y hay turistas que no quieren venir porque tienen miedo, será un desastre para esta isla. Para todas las islas griegas", explica un ciudadano griego.

Es la preocupación de los helenos. En el país han fallecido los dos pilotos que iban al mando un hidroavión y que participaban en la extinción del incendio de la isla de Eubea. En Rodas y en Corfú se han registrado llamas de más de 30 metros de altura.

Portugal y Argelia

Las llamas tampoco dan resuello en Portugal. El cielo de Lisboa se ha teñido de rojo y las ráfagas de viento, de hasta 60 kilómetros por hora, no se lo ponen fácil a los bomberos, que han necesitado la colaboración ciudadana. El fuego se ha cobrado también la vida de 34 personas en Argelia.

Hoy las condiciones meteorológicas podrían complicar la batalla contra el fuego. En Italia, tras una semana con temperaturas que han llegado a los 46 grados por la ola de calor Caronte, el fuego se ha extendido en toda la isla y se aproxima a localidades turísticas como Catania y Taormina, mientras las autoridades piden a la población que evite salir al aire libre por riesgo de intoxicación.