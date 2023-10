Julia Ormond demanda a Harvey Weinstein por agresión sexual hace 30 años

La actriz británica Julia Ormond ha demandado a 'The Walt Disney Company', a la empresa de talentos 'CAA', a la productora 'Miramax' y a Harvey Weinstein por una agresión sexual que supuestamente se cometió en el año 1995 por parte del exproductor. Lo que alega Ormond es que Weinstein, quien en la actualidad está en prisión, abusó de ella tras una cena de trabajo. Además, asegura que 'CAA' y 'Disney' eran conocedores del comportamiento del productor y no hicieron nada para protegerla.

'Variety' ha obtenido el documento legal en el que la actriz relata que Weinstein la sedujo para que le hiciera un masaje, se subió encima de ella, la masturbó y le obligó a practicarle sexo oral. Según este relato, Ormond comunicó a sus entonces agentes Bryan Lourd y Kevin Huvane lo que había ocurrido con el productor de 'Pulp Fiction', entre otros éxitos, y estos le advirtieron que no hablara y lo protegieron. Aunque ni Lourd ni Huvane constan como demandados, sí que se les menciona en numerosas ocasiones durante la demanda como los representantes de Ormond en aquel tiempo.

Negligencia y violación del deber fiduciario

Julia Ormond demanda a 'CAA', que es una de las agencias más importantes de talento de Hollywood por negligencia y violación del deber fiduciario. Entre tanto, acusa a Miramax, que es la empresa fundada por Weinstein que adquirió Disney en los noventa, de supervisión y retención negligentes. 'Retención negligente' hace alusión al hecho de mantener a un empleado a pesar de que la empresa tenga conocimiento del daño potencial que puede causar a otros.

Weinstein cumple condena de 23 años de prisión

En la actualidad, Weinstein tiene 71 años y cumple una condena de 23 años de prisión por agresión sexual en Nueva York. Además, en febrero fue sentenciado a 16 años más en Los Ángeles.

Ormond puede emprender acciones legales a pesar de que los supuestos hechos se desarrollaron hace 30 años, gracias a la Ley de Supervivientes Adultos que Nueva York aprobó en el año 2022 tras el movimiento '#MeToo'.

Hay actrices que comenzaron a alzar la voz contra Weinstein en 2015 acerca a sus abusos, pero no afectó a su carrera hasta octubre del año 2017, que fue cuando 'The New York Times' y la revista 'The New Yorker' destaparon un historial de acosos sexuales perpetuados por el productor durante décadas.