Los elogios de Trump a Milei en una cena de gala: "Has hecho un trabajo fantástico"

La futura administración de Donald Trump esta siendo objeto de debate debido a la controversia de algunos de estos miembros. Entre los nombramientos más destacados está Karoline Leavitt, de 27 años, descrita por Trump como "inteligente y decidida", quien ya fue su portavoz de la campaña republicana.

En el ámbito de la salud, el elegido es Robert Kennedy Jr., conocido antivacunas y defensor de terapias alternativas como la leche cruda. Para Defensa, el designado es Pete Segeht, exfigura de Fox News, sin experiencia militar pero con un presupuesto multimillonario en sus manos, y quien ha sido acusado de agresión sexual. En Justicia, Trump ha propuesto a Matt Gaetz, investigado por posibles relaciones con una menor de edad y sobornos. Entre todos también destaca Tulsi Gabbard, asignada a dirigir Inteligencia Nacional, por apoyar de forma publica en varias ocasiones a favor de figuras como Vladimir Putin y Bashar al-Ásad.

En este contexto, Trump ha hecho caso omiso a las críticas y rodeándose de un círculo de confianza en una reciente cena de gala. Este evento, celebrado en Mar-a-Lago, ha contado con la presencia de invitados de alto perfil, entre ellos Javier Milei, el único presidente en activo invitado al acto. Milei, conocido por su postura antisocialista y su intención de desmantelar el sector público en Argentina, ha aprovechado el encuentro para fortalecer su relación con Trump, su referente político. "Creo que tus números están saliendo bien... Hiciste un trabajo fantástico... y es un honor que estés con nosotros" ha afirmado Trump ante los asistentes el futuro presidente estadounidense ante un emocionado Milei.

Los hermanos Milei han regresado a Buenos Aires eufóricos. Su viaje relámpago a Mar-A-Lago, que se puede adornar con una variada banda sonora, no ha podido ser más fructífero. El éxito de esta visita también se ha traducido a nivel económico, ya que la tasa de riesgo Argentina ha vuelto a bajar y ha alcanzado su mínimo de los últimos cinco años que no se ha ido de Florida sin lanzar su característico "¡carajo!".

No obstante, la configuración del futuro gabinete de Trump no está exenta de incertidumbres. Existen posibilidades que algunos de las propuestas de Trump no salgan adelante. Además medios como el New York Times, le han dedicado una editorial con el titulo: "Los nombramientos temerarios de Trump".

Equipo de Donald Trump

Jefa de Gabinete, Susie Wiles: Primera mujer en el cargo, estratega clave en las campañas de Trump en Florida.

Fiscal General, Matt Gaetz: Congresista leal a Trump, investigado por tráfico sexual de menores y uso de drogas.

Subdirector de Política de la Casa Blanca: Stephen Miller: Arquitecto de políticas migratorias restrictivas.

Secretario de Estado, Marco Rubio: Defensor de una linea dura frente a China, Irán y regímenes latinoamericanos.

Director de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk: Empresario multimillonario encargado de reducir el presupuesto federal.

Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard: Exdemócrata, crítica del establishment de su antiguo partido.

Director de la CIA, John Ratcliffe: Exdirector de Inteligencia Nacional, enfocado en amenazas de China.

Embajadora ante la ONU, Elise Stefanik: Republicana radicalizada y firme defensora de Israel.

Jefe del Pentágono, Pete Hegseth: Veterano de guerra y presentador de Fox News.

Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem: Crítica de los derechos trans, apoya la militarización fronteriza.

Zar de la Frontera,Thomas Homan: Exjefe de migración, defensor de redadas y políticas de deportación.

Secretario de Salud, Robert Kennedy Jr.: Conocido por su postura antivacunas, además deexaspirante presidencial.

Secretaria de Prensa, Karoline Leavitt: Exportavoz de la campaña, reconocida por su comunicación eficaz.

