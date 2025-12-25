Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
California decreta el estado de emergencia ante la amenaza de fuertes tormentas que ya dejan tres muertos

El gobernador, Gavin Newsom, ha derectado el estado de emergencia. Las tormentas han dejado al menos tres fallecidos.

Grandes tormentas en California

Ángela Clemente
Publicado:

California vive un día de Navidad bastante comprometido. Tras las fuertes inundaciones de los últimos días, han llegado las tormentas. De hecho, el gobernador, Gavin Newsom, ha derectado el estado de emergencia.

Desde primeras horas de la jornada, una línea de tormentas eléctricas se ha desplazado por el norte de California, con fuertes ráfagas de viento y algunos episodios de inundaciones repentinas en el área metropolitana de San Francisco, según ha informado la cadena 'CNN'.

Riesgo de lluvias de nivel 3

Es necesario tener en cuenta que para las próximas horas y el viernes se prevé un riesgo de lluvias de nivel 3 en una escala de 4 en gran parte del sur del estado, incluido Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Hay varias zonas en las que el suelo permanece saturado por las recientes inundaciones, mientras que las autoridades advierten del riesgo de deslizamientos de tierra y de escombros, sobre todo en áreas afectadas este año por incendios forestales.

En los últimos días, las tormentas invernales que se han producido provocadas por una serie de ríos atmosféricos, han sido las más intensas registradas en los últimos años en California durante el periodo navideño.

Al menos tres fallecidos

Dichas tormentas han dejado al menos tres fallecidos. El gobernador Newsom impuso el estado de emergencia el miércoles en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta. La declaración de emergencia "permite la rápida movilización de recursos estatales y el apoyo a los gobiernos locales", así como el eventual despliegue de la Guardia Nacional de California en caso de ser necesario.

