¿Los amenazantes mensajes de Edwin Arrieta a Daniel Sancho podrían rebajar la pena?

La policía de Tailandia sigue investigando paso a paso todos los indicios y objetos que puedan aportar más pistas al crimen de Edwin Arrieta.

El teléfono móvil del autor confeso, el español Daniel Sancho, está siendo también clave en la investigación. La policía lo investiga minuciosamente porque, según ha asegurado uno de los agentes a Antena 3 Noticias, se han encontrado en ese teléfono mensajes de amenaza de muerte de la víctima a Sancho.

¿Esta prueba puede rebajar la pena de Daniel?

Las pruebas recabadas hasta el momento desmontan la hipótesis de una muerte accidental. Sin embargo, con los nuevos amenazantes mensajes de Edwin a Daniel, algunos expertos legales apuntan a que esto podría servir de atenuante, ayudando a una rebaja de la pena: "Daniel, en este caso, ha colaborado mucho en el proceso, con lo cual se ha acelerado mucho la parte policial".

La policía continúa la investigación

Mientras Sancho pasa sus noches en prisión provisional, la policía del país sigue analizando las cámaras de seguridad de la isla, tanto las que grabaron a Daniel antes del crimen comprando cuchillos, como las imágenes de días posteriores.

También, en una tienda, el chef español alquiló un kayak que sigue precintado en la playa. La misma dependienta le advirtió a Daniel de que no estaba en buen estado: "Le dije que no podía alquilárselo porque estaba en malas condiciones. Él me insistió en que tenía dinero y lo alquiló".

En su declaración, Daniel afirmó que lo usó para esparcir los restos de Edwin en el mar. La familia del español ya ha emitido un comunicado a través de su abogado en el que lamentan lo ocurrido. Aunque muchos apuntan a un noviazgo, todavía no se ha esclarecido qué tipo de relación mantenían. Según Sancho, la relación era estrictamente comercial.