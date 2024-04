La amenaza de Irán a Israel tras el ataque a su embajada en Damasco: "Les enterraremos en Gaza"

El jefe de la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido este viernes a Israel de que será "enterrada" en Gaza, en respuesta al ataque de Jerusalén sobre la embajada iraní en Damasco de este lunes. Hosein Salamí ha afirmado que incrementarán las ofensivas contra "el régimen sionista" de Israel para reducir al máximo su capacidad militar. Lo ha hecho durante una rueda de prensa que ha dado con motivo del ‘Día de Al Quds’ que promueve la liberación de Palestina.

Teherán advierte así de que "ningún acto" contra el país quedará impune. "El arte de la nación iraní es romper el poder de los imperios y demostrar la victoria de la verdad y la fe", ha sentenciado durante un discurso.

Máxima tensión en Israel

Israel se encuentra en alerta máxima tras las declaraciones de Salamí. Temen que tanto las milicias iraníes como las de Hizbolá invadan el país atacándolo con misiles o drones. En un comunicado, el estado judío es claro: "Las Fuerzas de Defensa de Israel están en guerra y la cuestión del despliegue de fuerzas se revisa constantemente según sea necesario".

Daniel Gagari, el portavoz del ejército israelí, ha señalado este viernes que sus tropas están desplegadas por todas las fronteras, al igual que tiene preparados los aviones de combate por si esas palabras de Teherán se convierten en una realidad durante los próximos días.

Tal y como explica la periodista Pilar Cebrián en Antena 3 Noticias 1, el temor no solo está presente en las altas cúpulas israelíes. También inunda las calles de las ciudades pues los ciudadanos están reservando alimentos en conserva, agua o generadores de electricidad, entre otros recursos básicos, por las amenazas iraníes. Sin embargo, Hagari subraya que las instrucciones para la población "no han cambiado", por lo que no hay necesidad de abastecerse de alimentos al igual que tampoco es necesario que vayan al banco a sacar dinero. Eso sí, el Ejército ha llamado a algunos reservistas a las filas y han intensificado sus esfuerzos en las defensas antimisiles. También han retirado los permisos de los soldados que colaboran en el frente de batalla.

Durante el ataque atribuido a Israel el pasado lunes sobre la embajada iraní en Damasco (capital de Siria), falleció uno de los principales mandos militares de Teherán en el país vecino. Se trata de Mohammad Reza Zahedi. Los iraníes creen que se ha tratado del ataque más duro al ejército desde el asesinato de Qasem Soleimani, un general que lideraba la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria. Falleció en 2020 , durante un bombardeo estadounidense sobre Irak.

Tras la muerte de Reza Zahedi y de otros dos figuras clave del Ejército, Irán avanzó que Israel pagaría un "alto precio". Desde el periódico ‘El País’ anunciaron que responderían sobre embajadas israelíes fuera de sus fronteras. Por las redes sociales se extiende el temor de que esas amenazas tengan lugar hoy mismo, ya que creen que el día puede ser idóneo por una razón. Es el último viernes de Ramadán, una jornada en la que se ha celebrado una muestra de apoyo del mundo musulmán a la población palestina.

El antiguo responsable de los servicios de inteligencia israelíes, Amos Yadlin, ha explicado a Reuters que no sería ninguna "sorpresa" que Irán eligiese ese día para iniciar sus ataques. Aún así, pide a sus compatriotas que no "entren en pánico".

