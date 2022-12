Amber Heard pide otro juicio contra Johnny Depp por numerosos "errores" en el anterior

El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación copó todos los titulares durante semanas. Tras la disputa judicial, la actriz concedió una indemnización millonaria a su expareja por difamarlo en un artículo de opinión publicado en 2018 para 'The Washington Post'. Sin embargo, Heard apela el fallo y pide otro juicio. El equipo de abogados de la actriz considera que se produjeron numerosos errores durante el juicio.

Desde la defesa de Heard se aferran al hecho de que la vista se celebrara en Virginia y que el tribunal se negara a admitir como pruebas varias comunicaciones entre Heard y algunos médicos. La expareja del protagonista de 'Piratas del Caribe' le otorgó al demandante 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones de dólares en daños punitivos que luego fueron reducidos a 350.000 dólares.

Amber Heard señala -según publica 'The New York Post' que si el juez del condado de Fairfax (Virginia), Penney Azcarate, no hubiese descartado los informes, el juicio habría dado otro giro. En un informe que acaba de salir a la luz los abogados de la actriz escribieron: "El tribunal de primera instancia impidió indebidamente que el jurado considerara varios casos separados en los que Heard denunció el abuso de Depp a un profesional médico".

Un juicio con errores

Indican al Tribunal de Apelaciones de Virginia que tanto "ambas partes como la mayoría de los testigos de hecho estaban ubicados en California, y ninguno de ellos estaba ubicado en Virginia". En el escrito se afirma que se permitieron en el proceso evidencias irrelevantes y perjudiciales para su clienta, mientras que se excluyeron las comunicaciones de terceros que supuestamente afectaron al estado mental de ambas partes, incluidas las comunicaciones de Heard con el personal médico.

El equipo legal de la intérprete afirma que el juicio fue "erróneo". Este caso irá a un panel de tres jueces de la corte de apelaciones que tomará una decisión al respecto. En caso de que Depp o Heard no estén satisfechos con el nuevo fallo de la corte de apelaciones, podrán presentar una petición ante la Corte Suprema de Virginia.