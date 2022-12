Alerta en Rusia tras incendiarse un centro comercial en Moscú, sospechándose que ha sido provocado

Un incendio en un enorme centro comercial de Rusia ha provocado que las llamas se expandan a lo largo de todo el recinto. Según las primeras informaciones que se han conocido, habría habido una explosión que ha sido el detonante de las llamas, por lo que se sospecha que ha podido ser provocado. Se ignora también si hay víctimas mortales, aunque se teme que el derrumbe del recinto, de hasta 7.000 metros cuadrados, haya pillado desprevenida a gente dentro.

Rusia lleva días asegurando que Ucrania estaba atacando su territorio con drones, habiendo prolongado la 'amenaza terrorista' en la región de Belgorod hasta el próximo 21 de diciembre. Según han indicado las autoridades, el incendio se habría producido a lo largo de la noche, por lo que las cámaras de seguridad del recinto pueden llegar a ser cruciales para determinar las circunstancias en que se ha producido el fuego en el interior del centro comercial.

Las imágenes a vista de dron muestran una superficie arrasada por el fuego, fuera de control, y con la incógnita de averiguar si ha sido un accidente. Las primeras hipótesis, podría haberse producido en el interior de un supermercado, en el que se trabajaba con materiales clásicos de soldadura. No obstante, las autoridades guardan cautela y prefieren esperar a que el fuego haya sido sofocado para confirmar sus principales teorías sobre el origen del incendio.

Ya hubo un incendio similar el mes pasado

El pasado mes de noviembre, se produjo un incendio en una cafetería de Kostromá, que dejó decenas de víctimas mortales. Si bien se logró detener al presunto autor del incendio, no hubo mayores novedades acerca del incendio, que logró ser sofocado con numerosos heridos. Aunque todavía no hay ninguna hipótesis que pueda probar una relación directa entre ambos incendios, no se descarta ninguna teoría hasta que se investigue en profundidad.

El incendio de este centro comercial se ha producido el día después de que Estados Unidos y Rusia hicieran público el anuncio de que habían alcanzado un acuerdo para un canje de presos, habiendo sido liberado la jugadora americana de baloncesto Brittney Griner a cambio del traficante ruso de armas Viktor Bout, conocido como 'el mercader de la muerte', y que es considerado como uno de los criminales más peligrosos del mundo entero.