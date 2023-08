Alemania se acerca a la legalización del cannabis: 25 gramos y tres plantas por cada mayor de edad

Este miércoles, en Alemania, han presentado un proyecto de ley para legalizar el consumo recreativo de cannabis, algo que de momento solo está permitido en Malta dentro de la Unión Europea. Así, si esta ley sale adelante, cada alemán podrá tener en su poder hasta 25 gramos de cannabis.

Este proyecto de ley ha sido introducido por el ministro de Salud del país, Karl Lauterbach, aunque ya lleva varios meses en medio del debate. Es este miércoles cuando el tripartito formado por los socialdemócratas, liberales y verdes deberán dar luz verde a la norma, de tal manera que únicamente quedará se precisará del beneplácito del Parlamento para entrar en vigor antes de que termine el año.

No habrá venta libre de cannabis en Alemania

Esta ley suprime toda sanción relacionada con la tenencia de esta droga hasta los 25 gramos y permitirá el cultivo de un máximo de tres plantas, aunque para uso personal. De la misma manera, autoriza la creación de clubes de consumidores con un tope de 500 miembros donde cultivar y distribuir el cannabis. No obstante, estos clubes deberán pedir una licencia para llevar a cabo su actividad y no existirá la venta libre, ya que se establecerán unas determinadas limitaciones.

Por otro lado, las discotecas del país estarán obligadas a contar con un responsable de prevención, la publicidad de la droga estará terminantemente prohibiday su consumo en la calle estará sujeto a una serie de normas, como por ejemplo una distancia mínima de 200 metros de escuelas o parques infantiles. Asimismo, las penas para ciertos casos de tráfico y distribución permanecerán vigentes.

Como es lógico este proyecto no ha sido bien recibido por algunos sectores del país, tanto políticos como sociales, especialmente por la derecha como por la región de Baviera, al sur del país. Todo ello, en un contexto en el que las encuestas no son muy favorables para el tripartito, y los conservadores de CDU inciden en que permitir el consumo de cannabis pone en riesgo a los menores e insisten en que no es la solución adecuada. Unas dudas que han sido secundadas por asociaciones de médicos y policías.

Ante esta situación, Lauterbach ha hablado ante los medios y ha puesto en valor la medida, aseverando que más de la mitad de los delitos por drogas en territorio alemán están relacionados con el cannabis y este cambio es lo que se necesita para combatir el mercado negro y ayudar a los jóvenes. "La protección de jóvenes y menores es la parte central de todo el proyecto legislativo", ha remarcado.

Se reabre el debate del cannabis en Europa

Esta ley, tal y como ha detallado del ministro, estará introducida por una campaña en redes sociales para concienciar a los menores de los perjuicios que provoca el consumo de cannabis, así como el de cualquier otro tipo de droga, para disuadirles.

El propio Ejecutivo ha admitido que la norma deberá cuadrar tanto con la presencia de Alemania en tratados internacionales que limitan el tráfico y consumo de estupefacientes, pero también con el Acuerdo de Schengen. Por ello, mantendrán informada a la Comisión Europea (CE) para que Bruselas examine todos los detalles.

Con esta normativa, el país alemán reabre el melón sobre la legalización de estos productos en el resto del continente. Dentro de la Unión Europea, únicamente Malta permite el consumo recreativo de cannabis, tras la aprobación en 2021 de la posesión de siete gramos y el cultivo de cuatro plantas por persona adulta. Luxemburgo también se encuentra en este paso, que ya ha sido aprobado y está a punto de ponerse en marcha.

Este estupefaciente es la droga ilegal más común en Europa. Según las últimas actualizaciones sobre su uso dentro del continente, más de 22 millones de personas lo consumieron a lo largo de 2022. España, Portugal y República Checa son los países en los que más se consume.