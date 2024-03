Margarita Robles advierte de la amenaza de una guerra: "Un misil balístico puede llegar desde Rusia a España"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha alertado a los españoles de la amenaza "total y absoluta" por parte de Rusia a la Unión Europea.

En este sentido, durante una entrevista para 'La Vanguardia', ha alertado de que "la situación en el mundo es muy complicada". "Hoy en día, un misil balístico puede llegar perfectamente desde Rusia a España", ha aseverado.

"Me gustaría hacer una llamada de atención a la sociedad española porque a veces tengo la percepción de que no somos conscientes del enorme peligro que hay en este momento. Y no solo en Ucrania; también en Gaza y en el Sahel, donde soy muy pesimista con la situación", ha afirmado.

"La amenaza es total y absoluta"

Para la ministra, los países que no están cerca de la frontera con Rusia, como es el caso de España, no tienen la sensación de peligro que si sufren otros países que comparten frontera con el país euroasiático.

"La amenaza es total y absoluta. No hay más que oír las últimas declaraciones de Putin, en las que habla de la posibilidad de agresiones nucleares. Los países fronterizos con Rusia lo perciben muy bien; quizá los del sur no tenemos esa conciencia, pero la civilización puede ser atacada por personas sin escrúpulos como Putin", ha indicado.

La realidad es que las amenazas de Vladimir Putin son cada vez más frecuentes. Tal y como ha destacado la ministra, el presidente ruso señaló este miércoles que Moscú "está preparado desde el punto de vista técnico" para una guerra nuclear y ha afirmado que las capacidades con las que cuentan las fuerzas rusas son "más modernas" que las del resto de países del mundo.

"Desde un punto de vista técnico y militar, estamos preparados, desde luego", ha dicho durante una entrevista a la cadena de televisión Rossiya 1 y a la agencia RIA Novosti. "Las tropas están en un estado constante de preparación para el combate", explicó.

En este sentido, el presidente ruso alerto que diversos países "están desarrollando todos sus componentes, igual que Rusia". "Eso no significa, en mi opinión, que estén preparados para una guerra nuclear mañana. ¿Quieren? Estamos preparados", reseñó, tal y como ha recogido el diario ruso 'Izvestia'.

Criticas al PP

Robles ha afeado además al PP que no tenga una posición de apoyo al respecto porque "siempre tratan de buscar críticas".

"Siempre he dicho que las políticas de defensa son políticas de Estado y me gustaría que con este tema el Partido Popular apoyase al Gobierno porque estamos comprometidos con los valores democráticos de la Unión Europea", ha apuntado.

Envío de tropas OTAN a Ucrania

La ministra se opone frontalmente a la idea de Francia de enviar soldados a territorio ucraniano: "No entendemos, como la mayoría de países de la OTAN, que proceda enviar tropas a Ucrania porque eso supondría una escalada. Y en este momento hay que evitar la escalada a toda costa", ha aseverado.

"El envío de tropas supondría una escalada muy importante e incluso la posibilidad de que la guerra se extendiera. España está volcada con Ucrania, pero no le damos tanta publicidad como le dan otros países", ha añadido Robles, quien ha subrayado que las tropas españolas "ni están ni van a estar en Ucrania".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com